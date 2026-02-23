Cilat janë gabimet më të zakonshme kur u jepni komplimente fëmijëve tuaj?
Përmes edukimit, shumë prindër besojnë se lavdërimi do të forcojë shëndetin mendor të fëmijëve të tyre, por ekspertët pohojnë se gabimi i shpeshtë i dhënies së komplimenteve mund të ketë efekt të kundërt.
Konkretisht, Dr. Sue Varma shpjegoi se çfarë mund të bëjnë prindërit për të rritur individë të suksesshëm dhe të sigurt në vetvete. Ajo thekson se është e rëndësishme të njihen arritjet e fëmijëve tuaj, por shton se shumë prindër bëjnë gabimin të lavdërojnë tipare si forca ose pamja e fëmijës suaj.
Siç pohon ajo, në vend të kësaj, është e nevojshme të theksohet përpjekja që bën fëmija juaj për të arritur diçka.
"Shpesh u themi fëmijëve se janë të fortë dhe se janë të bukur, dhe këto janë tipare të fiksuara. Duhet të theksojmë përpjekjet e tyre. Kjo është ajo mbi të cilën ata kanë kontroll", tha psikiatria Dr. Varma.
Ajo thotë se prindërit duhet të lavdërojnë çdo arritje që është rezultat i të mësuarit dhe rritjes, jo një arritje që erdhi lehtë ose nuk kërkoi përpjekje. Psikiatrja thotë se është thelbësore t'u tregohet fëmijëve se suksesi nuk qëndron vetëm te talenti, por edhe te besimi në aftësitë e tyre.
"Shumë prej nesh thonë se nuk jemi të mirë në diçka, gjë që nuk është e vërtetë. Mund të jemi të mirë në shumicën e gjërave nëse investojmë mjaftueshëm kohë. Personi që bëhemi përmes sukseseve dhe dështimeve na përgatit për jetën në të gjitha nivelet", deklaroi ajo.