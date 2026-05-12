Cilat bimë nuk duhet të mbillni kurrë pranë luleshtrydheve?
Luleshtrydhet janë një frut i preferuar në shumë familje, por suksesi i kultivimit të tyre në kopsht shpesh varet nga zgjedhja e duhur e bimëve fqinje. Ndërsa disa mund të përmirësojnë rritjen dhe të mbrojnë nga dëmtuesit, bimë të tjera mund të dëmtojnë luleshtrydhet dhe të ulin ndjeshëm rendimentin e tyre.
Pranvera është koha ideale për të mbjellë luleshtrydhe, kështu që mund të pyesni veten se si të kujdeseni për këto bimë shumëvjeçare me rritje të ulët. Dielli dhe toka e duhur janë të rëndësishme, por edhe vendi ku i vendosni këto fruta në kopshtin tuaj është i rëndësishëm.
Ka disa bimë që nuk duhet t’i mbillni afër - këto perime dhe bimë aromatike do të konkurrojnë me luleshtrydhet për lëndë ushqyese dhe përfundimisht do t’i bëjnë ato të kenë vështirësi në rritje.
Menta njihet si një fqinj i keq i luleshtrydheve dhe mund të pushtojë shpejt kopshtin tuaj nëse nuk kontrollohet. Kur bëhet fjalë për luleshtrydhet, menta mund të jetë një bartës i padëshiruar sëmundjesh.
Komponimet në këtë bimë krijojnë mjedisin e përsosur për vyshkjen e verticiliumit, e cila shkakton rritje të ngadaltë, vyshkje të gjetheve dhe vdekje të ngadaltë të një zone me luleshtrydhe.
Ashtu si menta, domatet mund ta transmetojnë Verticillium wilting te luleshtrydhet. Në vend të kësaj, mbillini domatet në një shtrat të veçantë, larg kopshtit të luleshtrydheve.
Patëllxhani, ashtu si domatja, i përket familjes së lulediellit. Prandaj, mund të kontribuojë në një rrezik në rritje të sëmundjeve kur ndodhet pranë luleshtrydheve. Në vend të kësaj, rekomandohet mbjellja me perime të tjera të stinës së ngrohtë në shtretër rrotullues.
Mushkonjat mund të jenë të shijshme, por ato janë fqinjë të këqij për shumicën e bimëve në kopshtin tuaj - përfshirë luleshtrydhet. Kopra çliron hormone që do të pengojnë rritjen e bimëve aty pranë. Mbilleni veçmas në një pjesë të veçantë të kopshtit, mundësisht larg luleshtrydheve dhe shumicës së perimeve.
Disa perime, të tilla si lakra , gjithashtu mund të ndërhyjnë në rritjen e luleshtrydheve. Ato do të konkurrojnë me luleshtrydhet për lëndë ushqyese dhe hapësirë - ç'është më e keqja, gjethet e lakrës do të krijojnë hije, duke zvogëluar prodhimin e luleve dhe frutave.