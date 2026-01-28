Çiftet e play-offit, shorti dhe orari: Gjigantët si Real Madrid, PSG, Juventus dhe Inter do të luajnë nga dy ndeshje më shumë
Është mbyllur faza e grupeve në Ligën e Kampionëve, ku nuk kanë munguar surprizat në xhiron e fundit.
Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt dhe Benfica do të luajnë në play-off për të tentuar të vazhdojnë garën.
Edhe pse para kësaj xhiroje Real Madrid, PSG dhe Newcastle ishin në top 8, rezultatet e fundit i kanë detyruar të rrëshqasin në fazën e play-off-it.
Real Madrid do të përballet me Bodo/Glimt ose Benficën, ndërsa Interi ka të njëjtët kundërshtarë të mundshëm.
Nga ana tjetër, Juventusi do të përballet me Galatasarayn ose Club Bruggen, e njëjta gjë vlen edhe për Atletico Madridin. Kështu, këto dy klube do të tërheqin njërin nga këta dy kundërshtarë.
PSG do të përballet me Monaco ose Qarabag, që janë gjithashtu kundërshtarë të mundshëm për Newcastle.
Shorti i play-off-eve do të hidhet të premten. Ndeshjet e para do të luhen më 17 dhe 18 shkurt, ndërsa ndeshjet e kthimit shtatë ditë më vonë.
Nga Liga e Kampionëve janë eliminuar skuadrat: Marseille, Athletic Bilbao, Pafos, Union SG, PSV, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Slavia Prague, Villarreal dhe Kairat.
Ekipet që përfunduan në 8 vendet e para janë të qeta deri në mars, duke pritur ndeshjet e tyre në raundin e 16-tave. /Telegrafi/