Është mbyllur faza e grupeve në Ligën e Kampionëve, ku nuk kanë munguar surprizat në xhiron e fundit.

Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt dhe Benfica do të luajnë në play-off për të tentuar të vazhdojnë garën.

Edhe pse para kësaj xhiroje Real Madrid, PSG dhe Newcastle ishin në top 8, rezultatet e fundit i kanë detyruar të rrëshqasin në fazën e play-off-it.

Real Madrid do të përballet me Bodo/Glimt ose Benficën, ndërsa Interi ka të njëjtët kundërshtarë të mundshëm.

Nga ana tjetër, Juventusi do të përballet me Galatasarayn ose Club Bruggen, e njëjta gjë vlen edhe për Atletico Madridin. Kështu, këto dy klube do të tërheqin njërin nga këta dy kundërshtarë.


Këto janë tetë skuadrat që siguruan kualifikimin direkt në fazën e 1/16 të Ligës së Kampionëve

PSG do të përballet me Monaco ose Qarabag, që janë gjithashtu kundërshtarë të mundshëm për Newcastle.

Shorti i play-off-eve do të hidhet të premten. Ndeshjet e para do të luhen më 17 dhe 18 shkurt, ndërsa ndeshjet e kthimit shtatë ditë më vonë.

Nga Liga e Kampionëve janë eliminuar skuadrat: Marseille, Athletic Bilbao, Pafos, Union SG, PSV, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Slavia Prague, Villarreal dhe Kairat.


Ekipet që përfunduan në 8 vendet e para janë të qeta deri në mars, duke pritur ndeshjet e tyre në raundin e 16-tave. /Telegrafi/

