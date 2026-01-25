Chelsea triumfon edhe ndaj Crystal Palace, ngjitët në top katër të Ligës Premier
Chelsea ka shënuar fitore tepër të rëndësishme në udhëtim te Crystal Palace, në kuadër të xhiros së 23-të në Ligën Premier.
“Blutë” zhvilluan një paraqitje fantastike për të triumfuar me rezultat bindës 1-3.
Mysafirët kaluan në epërsi përmes talentit Estevao që dribloi për mrekulli dhe e la portierin Henderson të shtangur me një goditje të fortë (34’).
Ndërsa, ishte Joao Pedro që dyfishoi epërsinë pas asistimit të Estavios (50’).
Fitoren e vulosi mesfushori Enzo Fernandes nga penalltia, pas një prekje të topit me dorë nga lojtarët e Palace (64’).
Situata për vendasit veçse u vështirësua kur Adam Wharton mori kartonin e dytë të verdhë, kësisoj u përjashtua me të kuq.
E tëra që bëri Palace ishte goli i nderit përmes Chris Richards që shënoi me kokë (88’).
Chelsea me këtë fitore ngjitët në pozitën e katërt me 37 pikë ndërsa Palace zë pozitën e 15-të me 28 sosh./Telegrafi/