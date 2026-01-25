Chelsea ka shënuar fitore tepër të rëndësishme në udhëtim te Crystal Palace, në kuadër të xhiros së 23-të në Ligën Premier.

“Blutë” zhvilluan një paraqitje fantastike për të triumfuar me rezultat bindës 1-3.

Mysafirët kaluan në epërsi përmes talentit Estevao që dribloi për mrekulli dhe e la portierin Henderson të shtangur me një goditje të fortë (34’).

Ndërsa, ishte Joao Pedro që dyfishoi epërsinë pas asistimit të Estavios (50’).

Fitoren e vulosi mesfushori Enzo Fernandes nga penalltia, pas një prekje të topit me dorë nga lojtarët e Palace (64’).

Situata për vendasit veçse u vështirësua kur Adam Wharton mori kartonin e dytë të verdhë, kësisoj u përjashtua me të kuq.

E tëra që bëri Palace ishte goli i nderit përmes Chris Richards që shënoi me kokë (88’).

Chelsea me këtë fitore ngjitët në pozitën e katërt me 37 pikë ndërsa Palace zë pozitën e 15-të me 28 sosh./Telegrafi/

