Chelsea e aktivizoi klauzolën e rikthimit, ylli argjentinas mes lotësh përshëndetet me bashkëlojtarët
Mbrojtësi Aaron Anselmino s’ka mundur t’i mbajë lotët kur u përshëndetet me bashkëlojtarët e Borussia Dortmundit, pasi Chelsea vendosi ta rikthejë më herët se sa planifikohet në skuadër.
Anselmino shkëlqeu që kur iu bashkua skuadrës gjermane, kësisoj Chelsea e aktivizojë një klauzolë në kontratë, e cila e rikthente lojtarin në “Stamford Bridge” qysh këtë muaj.
Rikthimi ishte i papritur për të gjitha palët, me argjentinasin që ka mbetur tepër i emocionuar kur u përshëndet me bashkëlojtarët e Dortmundit, me të cilët bashkëpunoi që gjashtë muaj.
Gazetari Fabrizio Romano ka publikuar momentin emocional, ku lojtarët e falënderojnë dhe i urojnë suksese.
Aaron Anselmino leaves Borussia Dortmund and returns to Chelsea. 🔵🔙 pic.twitter.com/lBPmWkYFby
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
Ndërkohë, Anselmino pritet që gjatë javës t’i bashkohet Chelseas dhe mund të jetë gati qysh në vikend për përballjen e radhës në Ligën Premier.
Këtë edicion futbollisti zhvilloi 10 paraqitje për Dortmundin, ku kontribuoi me një gol e një asistim. Vlen të ceket se ai ishte edhe pak i pafat, ku humbi 10 ndeshje si pasojë e lëndimit./Telegrafi