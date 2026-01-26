Mbrojtësi Aaron Anselmino s’ka mundur t’i mbajë lotët kur u përshëndetet me bashkëlojtarët e Borussia Dortmundit, pasi Chelsea vendosi ta rikthejë më herët se sa planifikohet në skuadër.

Anselmino shkëlqeu që kur iu bashkua skuadrës gjermane, kësisoj Chelsea e aktivizojë një klauzolë në kontratë, e cila e rikthente lojtarin në “Stamford Bridge” qysh këtë muaj.

Rikthimi ishte i papritur për të gjitha palët, me argjentinasin që ka mbetur tepër i emocionuar kur u përshëndet me bashkëlojtarët e Dortmundit, me të cilët bashkëpunoi që gjashtë muaj.

Gazetari Fabrizio Romano ka publikuar momentin emocional, ku lojtarët e falënderojnë dhe i urojnë suksese.

Ndërkohë, Anselmino pritet që gjatë javës t’i bashkohet Chelseas dhe mund të jetë gati qysh në vikend për përballjen e radhës në Ligën Premier.

Këtë edicion futbollisti zhvilloi 10 paraqitje për Dortmundin, ku kontribuoi me një gol e një asistim. Vlen të ceket se ai ishte edhe pak i pafat, ku humbi 10 ndeshje si pasojë e lëndimit./Telegrafi

