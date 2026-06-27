ChatGPT mori një përditësim të madh falas
ChatGPT tani është bërë shumë më inteligjent – dhe përditësimi është falas. Modeli GPT-5.5 Instant ka marrë përmirësime që e bëjnë më të aftë në përpunimin e pyetjeve më të ndërlikuara dhe në kuptimin më të mirë të kontekstit të bisedës.
OpenAI ka përditësuar modelin GPT-5.5 Instant, i cili është modeli kryesor me të cilin përdoruesit komunikojnë në ChatGPT. Përmirësimet synojnë që modeli të kuptojë më mirë kërkesat, sidomos kur përdoruesi shton kushte të reja ose ndryshon drejtimin e pyetjes gjatë bisedës.
Sipas OpenAI, modeli i ri është më i saktë dhe më i besueshëm. Gjatë testimeve të brendshme, GPT-5.5 Instant ka prodhuar më pak përgjigje të pasakta ose të sajuara krahasuar me versionin e mëparshëm.
Një tjetër përmirësim është aftësia për t’u përshtatur më mirë me kontekstin. Nëse përdoruesi korrigjon një përgjigje ose shton detaje të reja, modeli duhet të përshtatet më shpejt dhe të japë përgjigje më relevante, në vend që të përsërisë informacionin e mëparshëm.
GPT-5.5 Instant gjithashtu kupton më mirë informacionin rreth vendndodhjes, duke mundësuar rekomandime më të përshtatshme për vende, produkte apo shërbime. Për shembull, mund të ofrojë sugjerime më të sakta për restorante ose alternativa lokale gjatë udhëtimeve.
OpenAI thotë se përgjigjet e reja duhet të duken më natyrale, më të lidhura me pyetjen dhe më pak mekanike. Modeli synon të japë përgjigje më të qarta dhe më të shkurtra pa humbur informacionin kryesor.
Përditësimi është shpërndarë për përdoruesit e ChatGPT dhe zëvendëson modelin e mëparshëm si modeli standard i platformës. /Telegrafi/