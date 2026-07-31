“Nëse do të ishe president, çfarë do të bëje?” – ChatGPT jep përgjigjen
Po sikur ChatGPT të bëhej president?
Një person e pyeti ChatGPT se si do të qeveriste nëse do të bëhej president.
Përgjigja u përqendrua më pak te personalitetet politike dhe më shumë në përdorimin e provave për të udhëhequr vendimet publike.
Al propozoi përmirësimin e arsimit dhe kujdesit shëndetësor, modernizimin e infrastrukturës, mbështetjen e energjisë së pastër dhe bërjen e qeverisë më transparente.
Disa përdorues e vlerësuan përgjigjen si praktike, ndërsa të tjerë theksuan se ChatGPT gjeneron përgjigje nga modelet në të dhëna, jo nga bindjet personale.
Shkëmbimi tregon se si Al po bëhet pjesë e bisedave publike rreth lidershipit dhe qeverisjes. /Telegrafi/
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