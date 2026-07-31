BE-ja ashpërson rregullat për ChatGPT dhe Roblox
Për përdoruesit e ChatGPT dhe platformës së lojërave Roblox në Bashkimin Evropian do të zbatohen rregulla më të rrepta, në kuadër të përpjekjeve të BE-së për të rritur sigurinë në internet dhe mbrojtjen e përdoruesve.
Bëhet fjalë për zbatimin e kërkesave të reja ligjore që lidhen me Aktin e Inteligjencës Artificiale të Bashkimit Evropian (EU AI Act) dhe rregullat për platformat digjitale. Këto masa synojnë të sigurojnë më shumë transparencë, kontroll më të madh mbi përmbajtjen dhe mbrojtje më të mirë për përdoruesit.
Për shërbimet e inteligjencës artificiale si ChatGPT, kompanitë do të duhet të respektojnë kërkesa të reja për mënyrën e funksionimit të sistemeve, transparencën e përmbajtjeve të krijuara nga inteligjenca artificiale dhe menaxhimin e rreziqeve të mundshme.
Ndërkohë, platforma Roblox do të përballet me rregulla më të forta për mbrojtjen e përdoruesve, veçanërisht fëmijëve dhe të miturve. Kompanitë e teknologjisë do të duhet të ofrojnë mekanizma më të mirë për raportimin e përmbajtjeve të paligjshme dhe për kontrollin e materialeve që shpërndahen në platformë.
Rregullat e reja janë pjesë e strategjisë së BE-së për të krijuar një hapësirë digjitale më të sigurt, ku kompanitë e mëdha teknologjike mbajnë më shumë përgjegjësi për shërbimet që ofrojnë.
Ekspertët vlerësojnë se këto masa mund të ndikojnë në mënyrën se si përdoren shërbimet e inteligjencës artificiale dhe platformat online në Evropë, ndërsa kompanitë do të duhet të përshtatin sistemet e tyre me kërkesat e reja ligjore. /Telegrafi/