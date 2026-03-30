Chatbot i DeepSeek kinez pëson ndërprerjen më të gjatë që nga rritja virale në fillim të vitit 2025
Chatboti i inteligjencës artificiale i kompanisë kineze DeepSeek ka pësuar ndërprerjen më të gjatë të funksionimit këtë të hënë, që nga rritja virale e modeleve të tij R1 dhe V3 vitin e kaluar.
Sipas faqes zyrtare të statusit, ndërprerja u cilësua si “e madhe” dhe zgjati rreth 7 orë e 13 minuta, duke filluar në orët e para të mëngjesit dhe duke përfunduar rreth orës 10:33 sipas kohës lokale.
Kompania nuk dha ndonjë arsye konkrete për problemin, por zakonisht ndërprerje të tilla lidhen me defekte në serverë ose gabime teknike pas përditësimeve të sistemit.
Të dhënat tregojnë se shërbimi API i DeepSeek, i përdorur kryesisht nga zhvilluesit për integrimin e chatbotit në aplikacione të ndryshme, kishte përjetuar edhe më parë ndërprerje të gjata gjatë janarit 2025, në kulmin e popullaritetit të tij.
Megjithatë, kjo është hera e parë që faqja kryesore për përdoruesit e zakonshëm përballet me një ndërprerje kaq të gjatë, mbi dy orë.
Ndërkohë, industria globale e inteligjencës artificiale pret me interes modelin e ri të gjeneratës së ardhshme nga DeepSeek, por kompania ende nuk ka dhënë ndonjë afat për publikimin e tij. /Telegrafi/