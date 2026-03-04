Çfarë po ndodhë me gjurin e Mbappes? Ekspertët mjekësorë tregojnë a duhet të operohet
Sipas The Athletic, dy ekspertë të respektuar mjekësorë kanë dhënë opinionet e tyre mbi lëndimin e gjurit të majtë të Kylian Mbappe dhe mundësinë e një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Juan Ayala, ish-president i Shoqatës Spanjolle të Traumatologjisë Sportive dhe kreu i njësisë së gjurit në Spitalin San Rafael në Madrid, tha se kirurgjia nuk është e nevojshme në shumicën e rasteve.
“Në shumicën e rasteve, kirurgjia nuk është e nevojshme. Nëse është një dëmtim i gradës së parë (më pak i rëndë), që është një tërheqje ligamentore, ose një dëmtim i gradës së dytë, që është një këputje e pjesshme, kirurgjia zakonisht nuk kryhet. Përdoret trajtimi konservativ”.
“Një pushim minimal prej tre javësh kërkohet për një tërheqje të gradës së parë dhe gjashtë javë për gradën e dytë. Megjithatë, nëse lojtari ka vazhduar të luajë, këto dëmtime kanë tendencë të bëhen kronike dhe të përkeqësojnë parashikimin”.
“Nëse nuk shërohet si duhet, mund të mbetet e paqëndrueshme dhe të kërkojë ndërhyrje kirurgjikale".
Diego Garcia-German, kirurg ortoped dhe mjek i ekipit të Spanjës për Lojërat Olimpike Dimërore, ndau një pikëpamje të ngjashme.
“Nëse Mbappe ka vazhduar të luajë, ka shumë gjasa që të ketë një dëmtim të gradës së ulët. Mund të ndodhë që dëmtimi të mos ketë shëruar si duhet ose të mos po përgjigjet ndaj trajtimit konservativ”.
“Nëse nuk shërohet vetvetiu, kirurgjia gjithmonë mund të jetë një opsion. Por kirurgjia nuk është e zakonshme për dëmtime të gradës së ulët”.
“Ky dëmtim ka të ngjarë të jetë një dëmtim i gradës së ulët që po i shkakton më shumë probleme se zakonisht. Nga jashtë, përshtypja ime është se shkalla e dëmtimit nuk e ka penguar të vazhdojë të luajë, dhe tani ndoshta ka pak dhimbje”.
“Nëse mendojmë se duhet të shërohet vetvetiu, sepse po trajtohet konservativisht, duhet t’i japim kohë që të zgjidhet”, përfundoi ai./Telegrafi/