Çfarë ndodh nëse e mbushni makinën larëse më shumë se që duhet?
Është shumë joshëse të mbushni kazanin e makinës larëse me sa më shumë rroba të jetë e mundur, por mbingarkimi i makinës larëse jo vetëm që zvogëlon ndjeshëm performancën e larjes, por mund të shkaktojë edhe dëme serioze në pajisje.
Më poshtë janë arsyet kryesore pse mbingarkimi i makinës larëse mund të shkaktojë dëmtime afatgjata:
Mbingarkimi bën që rrobat të lëvizin si një masë e madhe, që do të thotë se rrobat nuk do të kenë lëvizje të lirë brenda tamburit, dhe detergjenti nuk do të mund të shpërndahet në mënyrë efektive për të hequr papastërtitë dhe njollat;
Mbingarkimi gjithashtu rrit presionin brenda tamburit, sidomos kur ai rrotullohet me shpejtësi të lartë. Kjo mund të shkaktojë thyerjen e xhamit të derës.
Rrobat shtyhen kundër vulës prej gome të derës, dhe ndërsa tamburi rrotullohet, rrobat fërkohen me të. Kjo mund të shkaktojë shenja dhe madje edhe mund të shqyhen.
Kur mbushni tamburin e makinës larëse, është e rëndësishme të gjeni ekuilibrin e duhur: të vendosni mjaftueshëm rroba për larje ekonomike, por të lini gjithashtu hapësirë në pjesën e sipërme të tamburit për një performancë efektive të larjes.
Për rezultatet më të mira të larjes, duhet të ketë mjaft ujë që detergjenti të shpërbëhet dhe hapësirë të mjaftueshme që rrobat të lëvizin. Nëse mbingarkoni tamburin, do të ketë më pak ujë për të shpërbërë detergjentin, pasi rrobat do ta thithin atë. Prandaj, rekomandohet të lini një hapësirë të gjerë një duar në pjesën e sipërme të tamburit kur mbushni makinën larëse. Kjo afërsisht korrespondon me mbushjen e 3/4 të tamburit.