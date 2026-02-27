Çfarë ndodh me trupin tuaj kur pini ujë menjëherë në mëngjes?
Uji përbën rreth 40–62% të peshës totale trupore dhe çdo organ ka nevojë për ujë që të funksionojë siç duhet.
Pas një nate gjumi, është normale të jeni pak të dehidratuar. Pirja e ujit menjëherë në mëngjes ndihmon në rihidratim, gjë që është thelbësore për shëndetin e përgjithshëm.
Përmirësohet vigjilenca
Dehidratimi ndikon në qarkullimin e gjakut në tru, duke e bërë më të vështirë të menduarit e qartë, përqendrimin, kujtesën dhe marrjen e vendimeve.
Një studim i vitit 2020 zbuloi se mungesa e ujit për 12 orë e vështirëson të menduarit e qartë dhe vendimmarrjen. Kur pjesëmarrësit pinë 500 mililitra ujë para një testi njohës, ata performuan më mirë në detyrat që kërkonin mendim aktiv, në vend të përgjigjeve automatike.
Një tjetër studim i vitit 2021 tregoi se moskonsumimi i ujit për 12 orë uli vigjilencën dhe kohën e reagimit. Pirja e 500 mililitrave ujë para gjumit dhe 500 mililitrave në mëngjes përmirësoi vigjilencën dhe shpejtësinë e reagimit.
Mbështeten sistemet metabolike
Trupi prodhon një hormon të quajtur vazopresinë kur jeni të dehidratuar. Ky hormon i sinjalizon trupit të ruajë ujin, të përqendrojë urinën dhe të rregullojë presionin e gjakut.
Nivelet kronikisht të larta të vazopresinës lidhen me sheqer më të lartë në gjak, rezistencë ndaj insulinës dhe presion të lartë të gjakut.
Pirja e më shumë ujit mund të ndihmojë në uljen e vazopresinës. Një studim i vitit 2018 tregoi se rritja e konsumit të ujit, veçanërisht tek personat që zakonisht pinë shumë pak, uli nivelet e kopeptinës (një tregues që përdoret për të matur vazopresinën) me rreth 41%.
Një tjetër studim i vitit 2019 tregoi se rritja e konsumit të ujit me 1.5 litra në ditë për gjashtë javë uli ndjeshëm nivelet e kopeptinës.
Mund të përmirësohet shëndeti i zemrës
Dehidratimi nxit prodhimin e vazopresinës. Vazopresina ngushton enët e gjakut, gjë që mund të rrisë presionin e gjakut nëse nivelet e saj janë të larta. Qëndrimi i hidratuar ndihmon në uljen e prodhimit të këtij hormoni, duke mbështetur presionin e shëndetshëm të gjakut dhe shëndetin e përgjithshëm të zemrës.
Një studim i vitit 2024 tregoi se pirja e 6–8 gotave ujë në ditë mund të ulë rrezikun e hipertensionit (presionit të lartë të gjakut), krahasuar me personat që pinë shumë pak ujë.
Mbështetet funksioni i veshkave
Pirja e mjaftueshme e ujit është thelbësore për shëndetin e veshkave. Uji ndihmon veshkat të largojnë mbetjet dhe toksinat nga trupi dhe të ruajnë balancën e lëngjeve. Qëndrimi i hidratuar i ndihmon veshkat të funksionojnë siç duhet.
Studimet sugjerojnë se pirja e mjaftueshme e ujit mund të ulë rrezikun e gurëve në veshka dhe infeksioneve të traktit urinar.
Përmirësohet shëndeti i lëkurës
Hidratimi i lëkurës ndikohet si nga faktorë të brendshëm ashtu edhe nga faktorë të jashtëm. Një studim i vitit 2015 tregoi se rritja e konsumit të ujit mund të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës më të hidratuar.
Megjithatë, një studim i vitit 2024 zbuloi se, edhe pse pirja e mjaftueshme e ujit e mbështet shëndetin e lëkurës, përdorimi i kremrave hidratues është më efektiv për përmirësimin e hidratimit dhe funksionit mbrojtës të saj.
Mund të lehtësohet menaxhimi i peshës
Disa prova tregojnë se uji mund të japë një përfitim të vogël në menaxhimin e peshës.
Një rishikim studimesh zbuloi se pirja e ujit mund të ndihmojë në humbjen e peshës, veçanërisht kur zëvendëson pijet me sheqer. Megjithatë, humbja mesatare e peshës ishte më pak se 1 kilogram. Kjo do të thotë se hidratimi i mjaftueshëm mund ta mbështesë menaxhimin e peshës, por nuk e zëvendëson një dietë të shëndetshme dhe të balancuar.
Disa studime treguan gjithashtu se pirja e ujit para vakteve mund të ulë marrjen totale të kalorive tek të rriturit.
Sa ujë duhet të pini?
Trupi humbet vazhdimisht ujë përmes frymëmarrjes, urinës, jashtëqitjes dhe djersitjes. Shumica e të rriturve humbin rreth 2.5 deri në pothuajse 4 litra ujë në ditë. Humbja e ujit është zakonisht pak më e ulët tek femrat dhe pak më e lartë tek meshkujt.
Trupi prodhon vetëm një sasi shumë të vogël uji dhe nuk mund të ruajë tepricë, prandaj është e nevojshme të zëvendësohet çdo ditë uji i humbur. Autoritetet shëndetësore rekomandojnë 2.0–2.7 litra ujë në ditë për gratë e rritura dhe 2.5–3.7 litra në ditë për burrat e rritur.