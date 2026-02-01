Çfarë ndodh kur një Nissan Van dëshiron të bëhet një GT-R Nimso?
Nissan synon të dyfishojë madhësinë e linjës së saj të performancës deri në vitin 2028, gjë që natyrshëm ngjall kuriozitet se cilat modele mund të marrin logon Nismo.
Caravan, një furgon i thjeshtë dhe pa shumë detaje që ka ekzistuar për më shumë se një dekadë, ndoshta nuk është ajo që shumica e njerëzve kishin në mendje.
Por kjo nuk e ndaloi kompaninë japoneze Dynasty t'i jepte një ndryshim të plotë në stilin Nismo, transmeton Telegrafi.
Sinjalet vizuale vijnë direkt nga R35 GT-R Nismo i ndërprerë, i cili madje u shfaq së bashku me Caravan për një set fotografik për ta theksuar këtë pikë.
Seti i stilimit i Dynasty shton një zgjatim më të mprehtë të parakolpit të përparmë me një ndarës të theksuar, skaje anësore më të fuqishme, zgjerime të krahut, një spoiler modest të pasmë dhe një difuzor të pasmë me ngjyrë të përputhur.
Të gjithë përbërësit janë bërë nga plastika ABS, e përfunduar me të zezë me shkëlqim me thekse të kuqe karakteristike Nismo.
Shembulli i paraqitur këtu ka një ngjyrë të jashtme blu-gri, të ngjashme me atë të GT-R Stealth Gray, me zbukurime kromi, fenerë të errët dhe një set të ri rrotash aliazhi me shtatë rreze në të zezë.
Sustat e ulëta i japin Caravan një qëndrim më të qëndrueshëm, duke kompletuar transformimin vizual. Megjithatë, Dynasty nuk ka zhvilluar asnjë përmirësim mekanik për t'iu përshtatur stilit, kështu që performanca mbetet në territorin e furgonëve komercialë.
Ky është ende një LCV me kornizë shkallësh dhe asnjë sasi dramatike vizuale nuk do ta bëjë atë të ngasë si një Nismo.
Opsioni më i fortë i motorit në linjën Caravan është një turbodizel 2.4 litra i burimuar nga Mitsubishi. Ai prodhon 130 kuaj-fuqi, i çiftuar me një ndërrues automatik me shtatë shpejtësi.
Blerësit mund të zgjedhin midis versioneve me tërheqje në rrotat e pasme ose në të katër rrotat. Sigurisht, me gjithë zhurmën vizuale që del nga jashtë, është pak zhgënjyese që asgjë nën kapakun e motorit nuk u përplas.
Nëse jetoni në Japoni dhe doni ta konvertoni Nissan Caravan tuaj në një Alive GT-V, do t'ju duhen 85,800 jen (560 dollarë) për ndarësin e përparmë, 82,500 jen (540 dollarë) për shkallët anësore, 54,780 jen (360 dollarë) për zgjatjen e parakolpit, 82,500 jen (540 dollarë) për difuzorin e pasmë, 60,500 jen (390 dollarë) për spoilerin e pasmë dhe midis 10,780-18,480 jen (70-120 dollarë) për logot në varësi të dizajnit të zgjedhur.
Nissan Caravan aktual daton që nga viti 2011, megjithëse që atëherë ka pësuar disa përditësime, duke përfshirë edhe disa ndryshime në vitet 2017 dhe 2021.
Në vitin 2025, ai pësoi disa ndryshime të vogla, ndër të cilat një Outdoor Black Edition i ri dhe një “Sotoasobi Package” opsionale. Caravan Autech mbetet varianti më dallues i fabrikës, me ndryshimet e veta në stil dhe një interier më luksoz. /Telegrafi/