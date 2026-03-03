Çfarë janë ushtrimet e dridhjes somatike dhe a mund ta ulin vërtet stresin?
Disa i përshkruajnë si lëvizje të çuditshme që “çlirojnë tensionin”, por ekspertët thonë se provat shkencore janë të kufizuara dhe jo për të gjithë është ide e mirë
Edhe pse aktiviteti fizik mund të ndihmojë në uljen e stresit dhe përmirësimin e humorit, shpesh është e vështirë të gjeni kohë dhe energji për stërvitje të rregullta, sidomos kur ndiheni të mbingarkuar.
Ndoshta pikërisht për këtë arsye dridhja somatike, lëvizje të shkurtra dhe disi kaotike të trupit, është bërë popullore në TikTok si një mënyrë e thjeshtë për të zbutur stresin.
Dridhja somatike mund të duket ndryshe nga personi në person, por zakonisht përfshin disa minuta kërcimesh të lira, tundje të duarve dhe goditje të lehta të këmbëve në dysheme. Muzika është sipas dëshirës.
Një krijues përmbajtjeje, @natelkhouri, thotë se dridhja somatike duket dhe ndihet e çuditshme “derisa të fillojë të funksionojë dhe trupi juaj më në fund të nisë të lirojë gjithçka që ka mbajtur me vite”. Një krijuese tjetër, @theworkoutwitch, pretendon se kjo praktikë “qetëson sistemin nervor dhe ul nivelin e stresit në trup”.
Dridhja somatike mund t’u ndihmojë disa njerëzve të menaxhojnë stresin e lehtë të përditshëm, thotë Per Erez, terapist i certifikuar i jogës dhe edukator somatik nga First Person Healing Arts në Palm Springs, Kaliforni. “Mund të ndihmojë, por nuk është zëvendësim i plotë për punë më të thellë”, thekson Erez.
Sipas tij, funksionon më mirë si pjesë e një qasjeje të kombinuar që përfshin aktivitet aerob të rregullt dhe praktika më të ngadalta e të vetëdijshme, si joga dhe tai chi. Për mirëqenie afatgjatë të humorit, më e rëndësishmja është qëndrueshmëria dhe përsëritja, transmeton Telegrafi.
Çfarë është dridhja somatike
Dridhja somatike është pjesë e terapisë somatike, një qasje që ju nxit të bëheni më të vetëdijshëm për ndjesitë trupore dhe të ndiheni më të sigurt në trupin tuaj. Kjo e bën më të lehtë eksplorimin e mendimeve, emocioneve dhe kujtimeve, sipas Harvard Health Publishing.
“Terapia somatike merret më pak me të folurit për problemet dhe më shumë me faktin që sistemi nervor të ndihet mjaftueshëm i sigurt për t’u qetësuar ndërsa i përpunoni”, shpjegon Erez.
Qasja bazohet në idenë se stresi i fortë, i vazhdueshëm ose trauma e rëndë mund të krijojnë modele të qëndrueshme në trup, si mënyra e frymëmarrjes, tonusi i muskujve, qëndrimi, tretja, niveli i vigjilencës dhe angazhimi emocional. “Këto modele nuk ndryshojnë automatikisht vetëm sepse i kuptojmë me mend”, shton Erez.
Lëvizjet e buta të dridhjes dhe ndryshimet e pozicionit synojnë ta ndihmojnë trupin të vërejë ku mban tension, të “përfundojë” reagime fizike ndaj stresit që mund të jenë ndërprerë dhe të rregullojë sistemin nervor, siç shkruan Everyday Health.
Këto lëvizje mund të mbështesin punën mendore që nevojitet për shërim. Megjithatë, dridhja somatike nuk zgjidh trauma komplekse, stres afatgjatë apo nuk e nxjerr sistemin nervor nga gjendja kronike e hipervigjilencës. Por për stres të lehtë, të përditshëm, mund të jetë “çuditërisht efektive”, thekson Erez.
Edhe vetëm disa minuta mund të sjellin ndikim të përkohshëm, si humor më i mirë ose më pak tension muskulor.
A ka studime që e vërtetojnë efektin
“Nuk ka studime që të konfirmojnë se lëvizjet e shpejta të dridhjes ndikojnë në humor apo nivelin e ankthit”, thotë dr. Gail Saltz, profesoreshë klinike e asociuar e psikiatrisë në NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center dhe psikoanaliste në New York Psychoanalytic Institute.
Sipas saj, ka prova që mbështesin lëvizje të ngadalta, ritmike dhe kontraksione muskulore për uljen e ankthit, si tai chi ose joga.
“Lëvizja dhe aktiviteti fizik mund të ndihmojnë, por klinikisht nuk ka asgjë që të mbështesë idenë e tundjes së shpejtë, përveç ndoshta TikTok”, shton dr. Saltz. Ajo thekson se provat janë më të forta kur bëhet fjalë për aktivitet aerob të rregullt, rreth 30 minuta, tre deri në katër herë në javë.
Pse prapë mund t’ju ndihmojë
Përfitimi më i madh i dridhjes somatike mund të jetë se e kthen menaxhimin e stresit në një zakon të thjeshtë të përditshëm, thotë Scott Langenecker, profesor i psikiatrisë dhe shëndetit të sjelljes në Ohio State University Wexner Medical Center.
Ai vlerëson se dridhja somatike mund të jetë një nisje e mirë e një rutine ku më pas përfshihen edhe elemente të tjera, si vëmendja e vetëdijshme, joga ose aktiviteti fizik i rregullt.
Kush mund ta praktikojë dhe kush duhet të ketë kujdes
Ta provoni në shtëpi është në rregull, për sa kohë jeni në gjendje të mirë shëndetësore dhe synoni të lehtësoni stres të lehtë, thotë Erez.
Megjithatë, kujdes u rekomandohet personave me histori traume të rëndë ose me çrregullim të stresit pas traumës (PTSD), si dhe atyre që kanë lëndime, probleme me nyje, epilepsi, çrregullim paniku, çrregullim bipolar ose psikozë.
Arsyeja është se dridhja somatike ndonjëherë mund të nxisë rikujtime të dhimbshme, të rrisë panikun ose të tejkalojë aftësinë e vetërregullimit.
Langenecker shton se personat me lëndime të shpinës ose të gjymtyrëve të poshtme duhet të kenë kujdes që të mos e përkeqësojnë gjendjen. Në disa raste, mund të ndihmojë puna paraprake me fizioterapist për forcimin e muskujve. Ndërsa ata që e përdorin si mënyrë për të “liruar” trauma mund të përfitojnë më shumë nga seanca të udhëhequra me terapist.
Si ta provoni dridhjen somatike
Sipas Erez, funksionon më mirë zbathur, në një hapësirë private me vend të mjaftueshëm për lëvizje.
Mund të improvizoni lëvizjet si t’ju përshtaten, por këto hapa mund t’ju ndihmojnë:
- Qëndroni në këmbë me gjunjët pak të përkulur
- Filloni të kërceni lehtë mbi thembra
- Lëreni lëvizjen të përhapet natyrshëm lart nëpër trup
- Relaksoni krahët dhe mbajeni nofullën të çliruar
- Lejojeni trupin të udhëheqë, pa e detyruar ndonjë lëvizje të caktuar
Është mirë të nisni me një deri në dy minuta dhe gradualisht ta rrisni në rreth pesë minuta, nëse nuk ndjeni marramendje apo mbingarkesë. Synoni dy deri në katër seanca në javë. “Më shumë nuk do të thotë domosdoshmërisht më mirë”, thotë Erez.
Në fund, dridhja somatike është mirë të shihet si një mjet i vetëm në kutinë e mjeteve për menaxhimin e stresit dhe ruajtjen e shëndetit mendor. Mund të kombinohet me teknika të tjera, si vrapimi, joga ose meditimi. /Telegrafi/