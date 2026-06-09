A e idealizoni edhe ju tepër partnerin? Çfarë është sindroma Tinkerbell
Nuk është diagnozë mjekësore, por një term që përshkruan marrëdhëniet ku partneri nuk shihet më si person real, por si pasqyrim i dëshirave, fantazive dhe nevojës për vlerësim
Shumë njerëz kanë dëgjuar për të ashtuquajturën sindromë të Peter Pan, një shprehje që përdoret për personat që shmangin përgjegjësitë e moshës së rritur dhe e kanë të vështirë ta pranojnë pjekurinë. Vitet e fundit, në rrjetet sociale dhe në psikologjinë popullore është shfaqur edhe një koncept tjetër interesant, i njohur si sindroma Tinkerbell.
Kur partneri bëhet pasqyrim i dëshirave tona
Edhe pse nuk bëhet fjalë për diagnozë zyrtare psikiatrike, ky term përdoret për të përshkruar një dinamikë në të cilën një person e idealizon partnerin deri në atë masë, sa fillon ta shohë më shumë si simbol, frymëzim ose pasqyrim të dëshirave të veta, sesa si një person real me nevojat, kufijtë dhe identitetin e tij.
Psikologët shpesh theksojnë se në fillim të një lidhjeje njerëzit kanë prirje ta idealizojnë personin që i tërheq. Megjithatë, problemi lind kur magjepsja shndërrohet në nevojë për ta “përvetësuar” partnerin ose përmes tij të realizohen ambicie personale, status shoqëror apo ndjesia e vlerës personale.
Në marrëdhënie të tilla, personi mund të ndalojë së pari partnerin ashtu siç është në të vërtetë. Në vend të kësaj, mbi të projekton fantazitë, pritshmëritë dhe dëshirat e veta. Partneri atëherë bëhet një lloj simboli i suksesit, krijimtarisë, inteligjencës ose prestigjit shoqëror.
Pse humbet individualiteti?
Modelet e pashëndetshme të lidhjes shpesh burojnë nga pasiguria, vetëbesimi i ulët ose nevoja për konfirmim nga jashtë. Kur dikush beson se përmes partnerit do të bëhet më interesant, më i suksesshëm ose më i vlefshëm, ekziston rreziku që marrëdhënia të nisë të bazohet në zotërim, jo në respekt të ndërsjellë.
Në situata të tilla mund të vijë gradualisht deri te cenimi i individualitetit të njërit partner. Idetë, interesimet, krijimtaria ose lidhjet e tij shoqërore mund të bëhen objekt kontrolli, xhelozie ose përvetësimi.
Ekspertët paralajmërojnë se një lidhje e shëndetshme nënkupton afërsi, por jo humbje të identitetit personal, transmeton Telegrafi.
Idealizimi në fillim duket romantik, por...
Një model i ngjashëm shpesh përshkruhet edhe përmes fenomenit të njohur kulturor “Manic Pixie Dream Girl”. Bëhet fjalë për një figurë që ekziston kryesisht për ta frymëzuar personazhin kryesor, ndërsa nevojat dhe jeta e saj e brendshme mbeten në plan të dytë.
Në marrëdhëniet reale, ky model mund të njihet kur një person e sheh tjetrin si burim frymëzimi, energjie ose emocioni, por nuk tregon interes të vërtetë për ndjenjat, qëllimet dhe sfidat e tij të përditshme.
Një marrëdhënie e tillë mund të duket romantike në fillim, por me kalimin e kohës shpesh çon në ndjenjën e shfrytëzimit dhe rraskapitjes emocionale.
Shenjat që mund të paralajmërojnë një marrëdhënie të pashëndetshme
Edhe pse çdo lidhje ka veçoritë e veta, ekspertët përmendin disa modele sjelljeje që mund të jenë arsye për më shumë kujdes:
• partneri tregon interes të madh për imazhin ose reputacionin tuaj, por pak për ndjenjat tuaja
• bisedat sillen kryesisht rreth nevojave dhe përvojave të tij
• planifikon shumë herët një të ardhme të përbashkët
• ju idealizon pas një njohjeje shumë të shkurtër
• në të njëjtën kohë i zvogëlon sukseset tuaja dhe përpiqet t’i përvetësojë idetë ose interesimet tuaja
• tregon xhelozi të theksuar ndaj njerëzve që ju mbështesin ose ju vlerësojnë
Këto modele nuk do të thonë automatikisht se marrëdhënia është e pashëndetshme, por mund të jenë sinjal se duhet të vendosen kufij më të qartë.
Si ta ruani identitetin tuaj në lidhje?
Psikologët theksojnë se një marrëdhënie cilësore nuk nënkupton heqje dorë nga vetja. Përkundrazi, një lidhje e shëndetshme u mundëson të dy personave të zhvillojnë talentet, interesimet dhe marrëdhëniet e tyre shoqërore.
Është e rëndësishme të kultivoni qëllimet tuaja, të ruani miqësitë dhe të flisni hapur për kufijtë. Partneri që ju respekton nuk do të përpiqet t’ju ndryshojë, t’ju kontrollojë ose t’i përvetësojë cilësitë tuaja, por do t’i vlerësojë ato si pjesë të personalitetit tuaj unik.
“Sindroma Tinkerbell” nuk është diagnozë mjekësore, por metaforë që përshkruan modele të caktuara sjelljeje në marrëdhëniet emocionale. Vlera e saj më e madhe qëndron në kujtesën se dashuria nuk duhet të nënkuptojë zotërim, por respekt të ndërsjellë dhe pranim të individualitetit.
Kur partneri e sheh tjetrin ashtu siç është në të vërtetë, e jo si pasqyrim të dëshirave të veta, krijohet hapësirë për një marrëdhënie më të shëndetshme, më të qëndrueshme dhe më të barabartë. /Telegrafi/