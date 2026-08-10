Kur në një miqësi dikush mbetet gjithmonë “i treti”: Pse kjo mund të lëndojë
Dy miq mund të afrohen më shumë pa e kuptuar se i treti po ndihet i tepërt – psikologët tregojnë cilat shenja nuk duhen shpërfillur dhe kur është koha të distancoheni
Ka miqësi ku tre persona kuptohen shkëlqyeshëm, organizojnë aktivitete, qeshin, ndajnë sekrete dhe krijojnë kujtime të bukura. Por ekziston edhe ana tjetër: dy prej tyre afrohen aq shumë sa personi i tretë fillon të ndihet i tepërt.
Kjo mund të vërehet në gjëra të vogla. Dy të tjerët kanë shaka që vetëm ata i kuptojnë, flasin për ngjarje ku ju nuk keni qenë të ftuar ose, papritur, filloni të pyesni veten nëse po takohen pa ju.
Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se miqtë nuk ju duan. Megjithatë, miqësia mes tre personave ka një veçori: brenda saj mund të krijohet shumë lehtë një “çift”, ndërsa personi i tretë mbetet anash.
Sipas psikologes klinike dr. Sabina Romanoff, në një grup prej tre vetash është e natyrshme që në momente të caktuara dy persona të lidhen më fort. Për ta mbajtur marrëdhënien të shëndetshme, nevojiten më shumë vëmendje, hapje dhe vetëdije, transmeton Telegrafi.
Pse miqësia treshe është kaq e ndjeshme?
Shumë miqësi të afërta krijohen natyrshëm mes dy personave. Kur bashkohet një i tretë, dinamika ndryshon.
Dy persona mund të kenë interesa të përbashkëta, kujtime apo biseda private që i treti nuk i ndan. Mjafton një shaka e brendshme ose një përvojë e përbashkët që dikush të fillojë ta perceptojë situatën si “ata të dy dhe unë”.
Megjithatë, nuk është problem që dy miq të dalin ndonjëherë vetëm. Një miqësi e shëndetshme nuk do të thotë që të tre duhet të bëjnë gjithçka së bashku.
Problemi fillon kur afërsia e dy personave përdoret vazhdimisht për ta përjashtuar të tretin, përmes sekreteve, marrëveshjeve apo sjelljeve që e bëjnë atë të ndihet i padëshiruar.
Si ta kuptoni nëse jeni “miku shtesë”?
Disa shenja mund të tregojnë se në grup nuk po trajtoheni si pjesëtar i barabartë:
- Ju përfshijnë në plane vetëm pasi gjithçka është organizuar.
- Vazhdimisht përpiqeni të kuptoni shakatë dhe ngjarjet që dy të tjerët tashmë i kanë ndarë.
- Ndieni se vetëm ju bëni përpjekje për ta mbajtur miqësinë.
- Mendoheni gjatë para se të flisni, nga frika se mos reagojnë keq.
- Dyshoni shpesh për vendin tuaj në grup ose ndieni se flasin për ju kur nuk jeni aty.
Në një miqësi të shëndetshme duhet të mund të thoni atë që mendoni pa frikën se do të ndëshkoheni me heshtje, tallje apo përjashtim.
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Si mund të funksionojë më mirë një miqësi treshe?
Flisni kur diçka ju lëndon. Nëse njëri prej miqve ju ka lënduar, flisni drejtpërdrejt me të, në vend që të krijoni aleancë me personin tjetër. Thashethemet dhe fshehtësitë e dëmtojnë shpejt besimin.
Kur bëni plane, mendoni për të tre. Edhe nëse mendoni se personi i tretë nuk do të jetë i interesuar për një aktivitet, ftesa mund ta bëjë të ndihet i përfshirë. Qëllimi nuk është që të gjithë të bëjnë gjithçka së bashku, por që askush të mos përjashtohet paraprakisht.
Miqësia duhet të jetë e ndërsjellë. Ndonjëherë një grup prej tre personash formohet sepse dy janë miq të afërt dhe i treti është mik vetëm me njërin. Një marrëdhënie funksionon më mirë kur të tre vërtet duan të kalojnë kohë së bashku.
Krijoni rituale të përbashkëta. Një darkë mujore, një shëtitje, një mbrëmje filmi apo një aktivitet i përbashkët mund të krijojë kujtime ku të gjithë ndihen pjesë e grupit.
Mos e bëni një grup të vetëm gjithë botën tuaj. Është e shëndetshme të keni edhe miq të tjerë. Kur nuk varen të gjitha nevojat emocionale nga një grup i vetëm, ka më pak gjasa që çdo takim i dy miqve pa ju të përjetohet si refuzim.
Kur miqësia nuk është më e shëndetshme?
Duhet t’i kushtoni vëmendje situatës nëse nevojat tuaja pothuajse gjithmonë anashkalohen, vetëm ju propozoni takime, ndieni vazhdimisht xhelozi ose konkurrencë, nuk mund të jeni vetvetja apo keni përshtypjen se duhet ta “fitoni” vendin tuaj në grup.
Nëse këto përvoja përsëriten, problemi ndoshta nuk është se nuk dini të përshtateni, por se nuk po trajtoheni si mik i barabartë.
Nëse keni folur hapur, keni treguar se si ndiheni dhe asgjë nuk ndryshon, është krejtësisht e pranueshme të distancoheni. Nuk nevojitet domosdoshmërisht një ndërprerje dramatike; mund të investoni gradualisht më shumë kohë te njerëzit pranë të cilëve ndiheni të respektuar dhe të mirëpritur.
Në fund, problemi nuk është të jesh “i treti”. Problemi është të ndihesh vazhdimisht si i tepërt.
Një miqësi e ekuilibruar nuk matet me numrin identik të mesazheve, telefonatave apo ftesave. Ajo matet me diçka shumë më të rëndësishme: secili duhet ta dijë se prania e tij ka vlerë. /Telegrafi/