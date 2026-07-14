Çfarë fshihet në Malin Pikaxe në Iran që Trump ka kërcënuar të sulmojë
Presidenti amerikan Donald Trump tha se Mali Pikaxe i Iranit është "në listën" e aseteve që Uashingtoni po shqyrton të shënjestrojë në këtë fazë të konfliktit.
"Ne ndoshta do ta provojmë Pikaxe-n relativisht shpejt", i tha ai prezantuesit konservator të radios Hugh Hewitt në një intervistë dje, transmeton Telegrafi.
Duke folur për CNN më herët sot, një burim i lartë sigurie në Teheran tha se Irani do të jepte një "përgjigje shkatërruese" nëse Trump vazhdon me kërcënimin.
Mali Pikaxe, i njohur në persisht si Kuh-e Kolang, ndodhet rreth një milje në jug të Natanzit në Iranin qendror.
Ai iu deklarua Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të Kombeve të Bashkuara në vitin 2020 si një strukturë e ardhshme për të mbledhur centrifugat që prodhojnë karburant bërthamor.
Në shkurt të këtij viti, përpara sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit, CNN raportoi se Teherani po fortifikonte centralet e tij bërthamore dhe po rindërtonte objektet e prodhimit të raketave.
Imazhet satelitore me rezolucion të lartë nga 10 shkurti 2026, të analizuara nga Instituti për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare (ISIS), treguan se Irani vazhdonte të forconte hyrjet e tuneleve në kompleksin nëntokësor të gdhendur në Malin Pickaxe.
Në qershor, muaj pas fillimit të konfliktit, ISIS tha se Mali Pickaxe ishte "kryesisht i arritshëm dhe i hapur dhe në ndërtim e sipër", duke shtuar se nuk besohej se mbante ndonjë rezervë uraniumi të pasuruar ose "objekte gati për të funksionuar".
Imazhet satelitore nga prilli dhe maji i këtij viti treguan "një prani të vazhdueshme të automjeteve që lëviznin rreth vendit të ndërtimit", gjë që institucioni tha se tregonte se puna në vend po përparonte.
"Në përgjithësi, ky kompleks tunelesh nuk duket të jetë ende funksional ose me rëndësi të madhe për iranianët. Kjo mund të ndihmojë në shpjegimin pse as Shtetet e Bashkuara dhe as Izraeli nuk e kanë sulmuar vendin deri më tani", sugjeroi ai muajin e kaluar. /Telegrafi/