Çfarë dihet rreth ligjit të ri, në të cilin kërkohet që burrat nga 17 deri 45 vjeç të kërkojnë miratim për t'u larguar nga Gjermania?
Ligji i ri për shërbimin ushtarak kërkon që të gjithë burrat nga 17 deri 45 vjeç të kërkojnë miratim nga Bundeswehr për t'u larguar nga vendi më shumë se tre muaj. Ai e detyron Qendrën e karrierës ushtarake të japë leje.
Ligji i ri për shërbimin ushtarak ka hyrë në fuqi në Gjermani në fillim të vitit 2026.
Shërbimi ushtarak vullnetar është futur në fuqi pas luftës në Ukrainë dhe kërcënimeve të vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës por edhe vendeve të tjera.
Legjislacioni ishte i diskutueshëm dhe shumë njerëz madje dolën në rrugë për të protestuar kundër rikthimit të mundshëm të shërbimit të detyrueshëm ushtarak - pasi rekrutimi ushtarak u pezullua në vitin 2011.
Por një dispozitë në ligj deri më tani ka kaluar kryesisht pa u vënë re.
Ai lidhet me një kërkesë për burrat midis moshës 17 dhe 45 vjeç për të "marrë një miratim nga Qendra përkatëse e Karrierës Bundeswehr nëse dëshirojnë të largohen nga Republika Federale e Gjermanisë për më shumë se tre muaj".
Kush preket nga ligji?
Frankfurter Rundschau, e cila raportoi për dispozitën të premten, tha se rregulli do të zbatohej pavarësisht nëse një burrë gjerman "planifikonte një semestër studimi jashtë vendit, punë në një vend të huaj ose një udhëtim turistik nëpër botë".
Cili është qëndrimi i ushtrisë gjermane?
Një zëdhënës i Bundeswehr-it e konfirmoi raportin, duke i thënë agjencisë së lajmeve DPA se në rast të shpërthimit të një lufte, ushtria duhej të dinte se sa burra jetonin jashtë vendit për një kohë të gjatë.
Ligji kërkon që burrat të kërkojnë lejen, sqaroi zëdhënësi.
Por sipas zëdhënësit, ligji e detyron Qendrën e karrierës ushtarake ta lëshojë atë, nëse "nuk pritet shërbim specifik ushtarak gjatë periudhës në fjalë".
"Meqenëse shërbimi ushtarak sipas ligjit aktual bazohet ekskluzivisht në pjesëmarrjen vullnetare, leje të tilla duhet të jepen në përgjithësi", shtoi zyrtari.
Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se tani po punon për rregulla të reja për përjashtime nga kërkesa për leje.
Cilat janë pasojat?
Nuk është e qartë se çfarë pasojash do të kenë burrat që largohen nga vendi për më shumë se tre muaj pa lejen e duhur.
Kur u pyet, zëdhënësi i Ministrisë theksoi se "rregullorja ishte në fuqi edhe gjatë Luftës së Ftohtë dhe nuk kishte rëndësi praktike; në veçanti, nuk ka dënime për shkeljen e saj".
Çfarë duhet të dini rreth ligjit të ri?
Ligji i ri që hyri në fuqi më 1 janar.
I ashtuquajturi Akti i Modernizimit të Shërbimit Ushtarak, synon të rrisë numrin e ushtarëve në detyrë aktive nga afërsisht 180,000 burra dhe gra që janë aktualisht në 260,000 deri në vitin 2035.
Koalicioni qeverisës i Kancelarit Friedrich Merz kishe mendime të ndryshme.
Pas debateve të nxehta, ata më në fund ranë dakord për një kompromis, duke vendosur që shërbimi ushtarak të mbetej vullnetar për momentin.
Duke filluar nga ky vit, të gjithë burrat që mbushin 18 vjeç duhet të plotësojnë një formular që u përgjigjet pyetjeve në lidhje me arsimimin, gjendjen shëndetësore dhe gatishmërinë e tyre për të shërbyer në forcat e armatosura.
Për femrat, përgjigjja ndaj pyetjeve është vullnetare, pasi ato nuk mund të detyrohen të kryejnë shërbim ushtarak sipas Kushtetutës.
Nga mesi i vitit 2027, të gjithë burrat që mbushin 18 vjeç duhet të paraqiten në një test fitnesi për të përcaktuar se kush mund të thirret në shërbim ushtarak në rast konflikti - një masë shumë e diskutueshme që është kritikuar si një hap i parë drejt rekrutimit të plotë. /DW/