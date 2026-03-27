Çështja e presidentit, Haxhiu: Seanca do të vazhdojë në momentin që krijohen kushtet, nevojiten diskutime serioze
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu në një deklaratë për media tha se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja dhe se nevojiten diskutime serioze për çështjen e presidentit.
Haxhiu theksoi se Lëvizja Vetëvendosje i ka 66 vota, por është e pamjaftueshme për presidentin, pasi nevojiten 80 vota në kuti në dy raundet e para.
“Unë mendoj që kjo çështje i takon niveleve dhe grupeve parlamentare, diskutimeve që do të bëhen në këtë drejtim... në anën tjetër, në ditën kur ne kemi pasur përpjekje për ta zgjedhur presidentin e vendit më 5 mars nëse i rikthehemi asaj seancë unë kam thënë në fund se seanca do të vazhdojë kur të plotësohen kushtet.... pra unë nuk e kam mbyllur seancën... prandaj seanca do të vazhdojë në momentin që do të krijohen kushtet”, tha ajo.
Sipas saj, deri atëherë nevojiten diskutime serioze.
“...Deri atëherë nevojiten diskutime serioze, pra jo në aspekte të tilla procedurale, por diskutime serioze nëse duam apo nuk duam përnjëmend ta zgjedhim presidentin... Për faktin se është e rëndësishme që ajo që thuhet në takime të mbyllura të jetë qëndrim real dhe jo vetëm diskutim sa për të thënë”, ka thënë ajo.
Haxhiu tutje theksoi se në këtë drejtim u bën thirrje të gjitha subjekteve politike që të bëjnë përpjekje maksimale, gjersa u shpreh se kryetari i LVV-së, Albin Kurti ka kërkuar takime me subjektet politike dhe kjo është bërë publike.
“Natyrisht që kërkesat për takime do të vazhdojnë, por në anën tjetër nevojitet edhe vullnet i palës tjetër”, tha ajo.
Haxhiu tutje shtoi se Lëvizja Vetëvendosje i ka 66 vota, por është e pamjaftueshme për presidentin sepse nevojiten 80 vota në kuti të paktën në dy raunde.
“Vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, zgjedhjet sapo i kemi përfunduar dhe qytetarët kanë folur, kanë dhënë mesazhin e tyre...Kemi shumë punë për të bërë”, tha ajo. /Telegrafi/