34 ditë afat për zgjedhjen e Presidentit të ri - të gjitha zhvillimet pas vendimit të Kushtetueses
Gjykata Kushtetuese ka shpallur të pavlefshëm dekretin e 6 marsit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.
Sipas vendimit të gjykatës, deputetët kanë 34 ditë kohë për të zgjedhur Presidentin e ri, përndryshe Kuvendi do të shpërndahet automatikisht dhe do të organizohen zgjedhje të parakohshme brenda 45 ditëve.
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese vjen pasi në fillim të këtij muaji Kushtetuesja e kishte pezulluar përkohësisht deri më 31 mars dekretin e presidentes, Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit.
Kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit për shpërndarjen e Kuvendit ishte dorëzuar nga kryeministri i Albin Kurti në emër të Qeverisë.
Telegrafi do të ju informoj për të gjitha zhvillimet, si dhe reagimet e institucioneve dhe akterëve politikë pas këtij vendimi.
25/03/2026 20:09- LDK paralajmëron zgjedhje nëse nuk ka marrëveshje politike për presidentin brenda 34 ditëve
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka sjellë qartësi të nevojshme në një moment të rëndësishëm institucional për vendin.
Abdixhiku theksoi se LDK-ja e respekton plotësisht këtë vendim dhe e konsideron atë si udhërrëfyes për veprimet e mëtejshme politike.
Sipas tij, vendimi nuk krijon epërsi për asnjë palë, por e rikthen procesin në Kuvend dhe u jep deputetëve një afat shtesë për zgjedhjen e Presidentit. Ai bëri të ditur se LDK mbetet e gatshme të kontribuojë në çdo përpjekje serioze për zgjidhje, por nuk do të shërbejë si “alibi e dështimeve të askujt”.
25/03/2026 19:48- Zëdhënësi i LDK-së: Nuk shkojmë në zgjedhje sipas qejfit të Albinit
Besian Mustafa, zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Sipas Mustafës, vendimi për zgjedhje nuk mund të përdoret si mjet për të favorizuar interesat e një partie.
Ai theksoi se nuk duhet të ndodhë që një parti të detyrojë Albulenën të ushtrojë detyrën e Presidentes për të emëruar kryeprokurorin, drejtorin e AKI-së apo për të caktuar datën e zgjedhjeve.
Lajmi i plotë >>>>
25/03/2026 19:36- Deda: Kushtetuesja sqaroi përfundimisht zgjedhjen e Presidentit
Opinionisti politik Ilir Deda ka reaguar pas vendimit të Gjykata Kushtetuese e Kosovës lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se ky institucion “e sqaroi njëherë e përgjithmonë” këtë proces.
Në një postim në Facebook, Deda renditi disa nga pikat kryesore të vendimit, duke theksuar se Gjykata ka sqaruar procedurat dhe ka rrëzuar disa nga pretendimet e partive në pushtet.
“Gjykata Kushtetuese sqaroi njëherë e përgjithmonë çështjen e zgjedhjes të presidentit të Kosovës: sqaroi procedurën 60 ditëshe, duke e rrëzuar pretendimin e partive në pushtet; sqaroi që nuk ka mandat detyrues deputetëve, siç kërkuan partitë në pushtet”, ka shkruar ai.
25/03/2026 19:32- PDK respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese, mbledh kryesinë dhe deputetët
Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka deklaruar se PDK-ja e respekton vendimin e sotëm të Gjykatës Kushtetuese.
“Ne e respektojmë vendimin e Gjykatës Kushtetuese si institucion kyç i rendit demokratik, ashtu siç kemi vepruar gjithmonë”, ka thënë shkurtimisht Çitaku, duke treguar se PDK-ja do t’i mbledhë nesër organet e saj drejtuese për të diskutuar për zhvillimet e reja dhe hapat e ardhshëm.
25/03/2026 19:21- Miftaraj: Deputetët nuk janë të detyruar të qëndrojnë në sallë
Ehat Miftaraj nga IKD ka komentuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese për çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Miftaraj u shpreh se ky aktgjykim sqaron se qëndrimi në sallë i deputetëve nuk është i detyrueshëm dhe se dekreti i presidentes Vjosa Osmani nuk ka pasoja juridike.
25/03/2026 19:08- Vendimi i Kushtetueses, vjen reagimi nga Presidenca
Egnesa Vitia, këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar menjëherë pas publikimi të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese lidhur me çështjen e presidentit dhe dekretin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.
Vitia theksoi se zgjedhja e Presidentit duhet të realizohet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual të presidentit.
25/03/2026 19:07- LVV reagon pas vendimit të Gjykatës: Dekreti ishte antikushtetues - do të angazhohemi për zgjedhjen e presidentit
Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që shpalli pavlefshëm dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit dhe u dha afat 34 ditë deputetëve për të zgjedhur presidentin e ri, liderët dhe anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale.
Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci theksoi rëndësinë e përgjegjësisë dhe reflektimit.
Nagavci u shpreh se gjatë ditëve në vijim, duhet të angazhohemi të gjithë për të zgjedhur Presidentin dhe për të shmangur edhe një palë zgjedhje, të cilat janë të panevojshme dhe të padrejta.
25/03/2026 19:06- Kushtetuesja: Nëse presidenti nuk zgjidhet brenda afatit, zgjedhjet e reja mbahen pas 45 ditëve
Gjykata Kushtetuese ka nxjerr aktgjykimin e saj lidhur me çështjen e presidentit, duke vendosur se dekreti i presidentes Vjosa Osmani nuk prodhon asnjë efekt juridik.
Sipas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese, nëse Kuvendi i Kosovës nuk arrin të zgjedhë Presidentin brenda periudhës së përcaktuar prej 34 ditësh, atëherë Kuvendi do të shpërndahet automatikisht, sipas nenit 82 të Kushtetutës së Kosovës.
25/03/2026 19:05- Vendos Kushtetuesja: Dekreti i Osmanit i pavlefshëm, Kuvendi ka 34 ditë për zgjedhjen e presidentit
Gjykata Kushtetuese ka publikuar aktgjykimin lidhur me çështjen e dekretit të 6 marsit 2026, të presidentes Vjosa Osmani e cila shpërndau Kuvendin e Kosovës.
Sipas aktgjykimit të datës 25 mars 2026, Dekreti i Presidentes është shpallur i pavlefshëm dhe nuk prodhon asnjë efekt juridik.
Gjykata konstaton se deputetët e Kuvendit kanë në dispozicion 34 ditë për të zhvilluar dhe përfunduar procedurën e zgjedhjes së Presidentit, dhe nëse kjo nuk realizohet brenda kësaj periudhe, Kuvendi shpërndahet automatikisht sipas Kushtetutës dhe do të organizohen zgjedhje të parakohshme.
Lajmi i plotë >>>>