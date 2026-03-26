Kryeziu: Vendimi i Kushtetueses është përfundimtar dhe i detyrueshëm
Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, ka theksuar se vendimi i fundit i Gjykatës Kushtetuese për dekretin e presidentes Vjosa Osmani është përfundimtar dhe i detyrueshëm për t’u zbatuar nga të gjitha institucionet.
Duke folur në FIVE të TV Dukagjinit, Kryeziu ka thënë se pavarësisht debatit publik që mund të shoqërojë vendimin, karakteri i tij juridik nuk vihet në diskutim.
“Vendimi i Gjykatës Kushtetuese është i zbatueshëm dhe duhet të pranohet. Për shkak se Gjykata Kushtetuese është institucion final, që bën interpretimin e Kushtetutës dhe është institucion shtetëror. Interpretimin e Kushtetutës mund ta bëjmë edhe ne profesorët, politologët e gazetarët, por interpretimi vendimmarrës është interpretimi shtetëror, të cilin e bën një organ i centralizuar, te ne quhet Gjykata Kushtetuese. Ky vendim duhet të pranohet nga organet shtetërore. Por debatet mund të vazhdojnë rreth vendimit”, ka thënë Kryeziu.
Deklaratat e tij vijnë pas publikimit të aktgjykimit të plotë nga Gjykata Kushtetuese, e cila e shpalli pa efekt juridik dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e Kuvendit, të nxjerrë më 6 mars.
Sipas vendimit, deputetët kanë në dispozicion 34 ditë për të zgjedhur presidentin e ri. Nëse kjo nuk ndodh brenda këtij afati, Kuvendi shpërndahet automatikisht në bazë të Kushtetutës, dhe vendi shkon në zgjedhje të reja brenda 45 ditësh.
Gjykata gjithashtu ka sqaruar se procedura për zgjedhjen e presidentit nuk mund të zgjasë më shumë se 60 ditë dhe duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual.
