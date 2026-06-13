Ceremonia spektakolare e hapjes së Kampionatit Botëror në Los Angeles: Katy Perry performoi "Wonder" para ndeshjes SHBA-Paraguai
Kampionati Botëror 2026 u hap të premten, më 12 qershor, në stadiumin SoFi në Los Angeles, ku u mbajt një ceremoni madhështore hapjeje përpara ndeshjes SHBA-Paraguai.
Kombëtarja amerikane e meshkujve hapi turneun në stadiumin SoFi në Los Angeles, dhe programi para fillimit të ndeshjes solli performanca nga disa yje të muzikës botërore.
Katy Perry, Future, Anitta, LISA nga Blackpink, Rema dhe Tyla performuan në fushë, ndërsa Dan dhe Shay performuan himnin kombëtar amerikan.
Katy Perry performoi këngën "Wonder" rreth dhjetë minuta para fillimit të ndeshjes dhe iu bashkua në skenë një djalë me emrin Tius Luka, zëri i të cilit është gjithashtu në regjistrimin origjinal të këngës nga albumi i saj "143". Sipas tekstit, Luka është nga Norvegjia dhe udhëtoi për në Los Angeles për të performuar me këngëtaren në ceremoninë e hapjes.
Lisa, Anitta dhe Rema performuan këngën "Goals", e cila është në albumin zyrtar të Kupës së Botës, ndërsa Future dhe Tyla performuan këngën "Game Time".
Katy Perry duke performuar në Kampionatin Botëror 2026 (Foto: Reuters)
Përpara paraqitjes së ekipit kombëtar të SHBA-së në fushë, u shfaq një video motivuese, "The Pursuit".
Ceremonia në Los Angeles ishte pjesë e një programi më të gjerë hapës të kampionatit në tre vendet pritëse. Një ditë më parë, Shakira kryesoi ndeshjen hapëse në Meksikë, dhe po atë ditë në Kanada, një program i veçantë u mbajt para ndeshjes së tyre hapëse. SHBA-të janë një nga bashkëorganizatorët e turneut, dhe në fazën e grupeve do të luajnë kundër Australisë më 19 qershor në Seattle dhe Turqisë përsëri më 25 qershor në Inglewood. /Telegrafi/
Katy Perry duke performuar në Kampionatin Botëror 2026 (Foto: Reuters)