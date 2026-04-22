Çdo i katërti punëtor në Gjermani punoi nga shtëpia në vitin 2025
Puna nga shtëpia është më e zakonshme në Gjermani sesa në shumicën e vendeve të BE-së, treguan të dhënat zyrtare të mërkurën.
Një e katërta e të punësuarve punuan nga shtëpia të paktën një pjesë të kohës vitin e kaluar, tha Zyra Federale e Statistikave, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo përfaqëson një rritje të lehtë krahasuar me dy vitet e mëparshme. Në vitin 2024 shkalla ishte 24% dhe në vitin 2023 ishte 23%.
Në krahasim, në vitin 2019, para se të godiste pandemia e coronavirusit, vetëm 13% e të punësuarve në Gjermani punonin nga shtëpia herë pas here ose më shpesh se kaq.
Dhe vitin e kaluar, pjesa e njerëzve që punonin nga shtëpia në Gjermani ishte pak mbi mesataren në të gjithë BE-në, e cila ishte 23% e të gjithë të punësuarve të moshës 15 vjeç e lart, sipas shifrave.
Ashtu si në vitet e kaluara, shkalla më e lartë ishte në Holandë, ku 52% e të punësuarve punonin nga shtëpia të paktën një pjesë të kohës.
Shkallët ishin më të ulëta në Rumani dhe Bullgari, ku vetëm 4% punonin nga shtëpia.
Një faktor kyç që ndikon në shkallën e punës nga shtëpia në Gjermani është sektori në të cilin personi ishte i përfshirë.
Konfigurimet e zyrave në shtëpi ishin të përhapura në mesin e ofruesve të shërbimeve të IT-së, administratës dhe konsulencës së menaxhimit, secila me një përqindje prej pak më pak se 75%.
Statistikanët thanë se puna nga shtëpia ishte veçanërisht e popullarizuar në mesin e grupmoshave që duhet të kombinojnë punën dhe familjen.
Në Gjermani në vitin 2025, shkalla më e lartë e punës nga shtëpia ishte në mesin e 35 deri në 44-vjeçarëve (30%), ndërsa në mesin e 25 deri në 34-vjeçarëve ishte 28%. /Telegrafi/