Cavs eliminojnë Detroitin dhe shkojnë në finale të Konferencës Lindore
Cleveland Cavaliers mposhtën Detroit Pistons me rezultatin 125:94 në Detroit në ndeshjen e shtatë të serisë dhe u kualifikuan në finalet e Konferencës Lindore të NBA.
Donovan Mitchell udhëhoqi Clevelandin me 26 pikë, ndërsa Jarrett Allen dhe Sam Merrill shtuan nga 23 pikë secili.
Evan Mobley e përfundoi ndeshjen me 21 pikë dhe 12 kërcime, dhe Cavaliers arritën në finalet e konferencës për herë të parë që nga viti 2018, hera e nëntë në historinë e ekipit.
Ekipi i vendit të katërt në Lindje do të luajë tani kundër New York Knicks të vendit të tretë, me ndeshjen e parë të serisë të planifikuar për të martën në New York.
- YouTube www.youtube.com
Për Cleveland, kjo është seria më e thellë në playoff që nga sezoni i fundit i LeBron James me klubin.
Detroiti ishte një fitore larg paraqitjes së parë në finalet e konferencës që nga viti 2008, megjithëse siguroi kampionatin me një fitore në ndeshjen e 6-të.
Daniss Jenkins shënoi 17 pikë, ndërsa Cade Cunningham dhe Duncan Robinson shtuan nga 13 pikë secili. /Telegrafi/