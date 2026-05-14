A është incidenti në dhomën e zhveshjes arsyeja pse LeBron do të largohet nga Lakers?
Los Angeles Lakers janë futur në një periudhë pasigurie pas përfundimit të sezonit, me shumë pyetje rreth ndërtimit të skuadrës për sezonin e ardhshëm dhe sidomos të ardhmes së LeBron James.
Sipas raportimeve të ESPN, drejtimi i klubit i udhëhequr nga Rob Pelinka pritet të ndërtojë ekipin rreth Luka Dončić, gjë që e bën edhe më të paqartë të ardhmen e LeBron James në organizatë.
Burime të ESPN USA pranë yllit amerikan raportojnë se vendimi i tij për të vazhduar me Lakers nuk do të varet kryesisht nga aspekti financiar, por nga mënyra se si klubi e trajton dhe nga respekti që i tregohet brenda organizatës. Po ashtu, qasja e drejtuesve dhe projekti sportiv i ekipit do të jenë faktorë vendimtarë.
Raportohet gjithashtu se disa detaje të vogla të brendshme kanë ndikuar në perceptimin e tij për situatën në klub, përfshirë një moment pas ndeshjes kundër Cleveland Cavaliers, ku disa arritje individuale të lojtarëve nuk u theksuan në mënyrë të barabartë në dhomën e zhveshjes.
Në atë ndeshje u regjistruan disa arritje të rëndësishme: LeBron James arriti një shifër historike pikësh në karrierë, Luka Doncic kaloi 15,000 pikë, Rui Hachimura arriti 5,000 pikë, ndërsa trajneri JJ Redick regjistroi fitoren e tij të 100-të në NBA.
Megjithatë, pas ndeshjes, menaxheri i përgjithshëm Rob Pelinka i dha topin e ndeshjes trajnerit Redick, gjë që sipas raportimeve u perceptua si mungesë vëmendjeje ndaj lojtarëve të tjerë.
Karriera e LeBron James ka zgjatur 23 sezone në NBA dhe e ardhmja e tij mbetet e hapur. Ai ka aktivizuar opsionin e lojtarit me vlerë 52.6 milionë dollarë, ndërsa ende nuk ka marrë vendim për sezonin e ardhshëm. Spekulimet përfshijnë mundësinë e rikthimit te Cleveland Cavaliers, qëndrimin te Lakers ose tërheqjen nga basketbolli.
Në sezonin e fundit, LeBron regjistroi mesatarisht 20.9 pikë, 6.1 kërcime dhe 7.2 asistime për ndeshje, statistika që mbeten shumë solide, edhe pse përfaqësojnë mesataren e tij më të ulët që nga sezoni i parë në NBA (2003/04). /Telegrafi/