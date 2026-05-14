Los Angeles Lakers janë futur në një periudhë pasigurie pas përfundimit të sezonit, me shumë pyetje rreth ndërtimit të skuadrës për sezonin e ardhshëm dhe sidomos të ardhmes së LeBron James.

Sipas raportimeve të ESPN, drejtimi i klubit i udhëhequr nga Rob Pelinka pritet të ndërtojë ekipin rreth Luka Dončić, gjë që e bën edhe më të paqartë të ardhmen e LeBron James në organizatë.

Burime të ESPN USA pranë yllit amerikan raportojnë se vendimi i tij për të vazhduar me Lakers nuk do të varet kryesisht nga aspekti financiar, por nga mënyra se si klubi e trajton dhe nga respekti që i tregohet brenda organizatës. Po ashtu, qasja e drejtuesve dhe projekti sportiv i ekipit do të jenë faktorë vendimtarë.

Raportohet gjithashtu se disa detaje të vogla të brendshme kanë ndikuar në perceptimin e tij për situatën në klub, përfshirë një moment pas ndeshjes kundër Cleveland Cavaliers, ku disa arritje individuale të lojtarëve nuk u theksuan në mënyrë të barabartë në dhomën e zhveshjes.

Në atë ndeshje u regjistruan disa arritje të rëndësishme: LeBron James arriti një shifër historike pikësh në karrierë, Luka Doncic kaloi 15,000 pikë, Rui Hachimura arriti 5,000 pikë, ndërsa trajneri JJ Redick regjistroi fitoren e tij të 100-të në NBA.

Megjithatë, pas ndeshjes, menaxheri i përgjithshëm Rob Pelinka i dha topin e ndeshjes trajnerit Redick, gjë që sipas raportimeve u perceptua si mungesë vëmendjeje ndaj lojtarëve të tjerë.

Karriera e LeBron James ka zgjatur 23 sezone në NBA dhe e ardhmja e tij mbetet e hapur. Ai ka aktivizuar opsionin e lojtarit me vlerë 52.6 milionë dollarë, ndërsa ende nuk ka marrë vendim për sezonin e ardhshëm. Spekulimet përfshijnë mundësinë e rikthimit te Cleveland Cavaliers, qëndrimin te Lakers ose tërheqjen nga basketbolli.

Në sezonin e fundit, LeBron regjistroi mesatarisht 20.9 pikë, 6.1 kërcime dhe 7.2 asistime për ndeshje, statistika që mbeten shumë solide, edhe pse përfaqësojnë mesataren e tij më të ulët që nga sezoni i parë në NBA (2003/04). /Telegrafi/

NBABasketbollSport
telegrafi sport app