Çantat Faraday në tryezën e Këshillit Suprem të Mbrojtjes - pse po i përdorin ato zyrtarët italianë?
Në tryezën e takimit të fundit të Këshillit Suprem të Mbrojtjes, të kryesuar nga presidenti italian, Sergio Mattarella, pjesëmarrësit nuk përdorën vetëm dosjet dhe dokumentet e punës.
Para fillimit të takimit, u kërkua që ata të vendosnin telefonat e tyre inteligjentë në kuti të vogla dhe të errëta. Në mbledhjet ku diskutohen çështje të sigurisë kombëtare dhe strategjike, menaxhimi i pajisjeve personale është pjesë e masave paraprake.
Ky detaj ra në sy të Adriano Frinchi, zëdhënës në Dhomën e Deputetëve dhe President i Komitetit të Mbrojtjes, i cili e theksoi këtë praktikë në një postim në LinkedIn.
Ai shpjegoi se këto kuti nuk janë thjesht kuti të zakonshme, por çanta Faraday, shkruajnë mediat italiane.
Ato janë bërë nga materiale mbrojtëse që krijojnë një barrierë rreth telefonit, duke e penguar atë të komunikojë me botën e jashtme.
Pasi telefoni futet dhe mbyllet siç duhet, ai nuk mund të lidhet më me rrjetet celulare, Wi-Fi, Bluetooth ose GPS. Për sa kohë që qëndron në kuti, telefoni mbetet i izoluar plotësisht nga çdo rrjet.
Dallimi krahasuar me thjesht fikjen e telefonit është i madh. Fikja e telefonit mbështetet në një komandë softuerike, ndërsa përdorimi i një mbulesë mbrojtëse – si çanta Faraday – e ndalon fizikisht pajisjen nga çdo komunikim pa tel.
Telefonat inteligjentë modernë janë gjithmonë të lidhur, me module radio aktive edhe kur janë në sfond. Në një takim shumë konfidencial, qëllimi është të parandalohet çdo lidhje me botën e jashtme.
Një telefon inteligjent ka mikrofonë, kamera dhe sensorë të ndryshëm. Nëse komprometohet, ai mund të regjistrojë audio, të dërgojë të dhëna ose të transmetojë informacion mbi vendndodhjen.
Çanta Faraday nuk ndryshon pajisjen, por i ndërpret të gjitha lidhjet për aq kohë sa mbetet e mbyllur, duke zvogëluar ndjeshëm rrezikun e përgjimit ose aktivizimit në distancë.
Mbulesat e këtij lloji përdoren prej vitesh në mjedise qeveritare, ushtarake dhe hetimore, si dhe kudo që është e nevojshme të sigurohet që një pajisje të mos jetë e lidhur me ndonjë rrjet. /Telegrafi/