Bytyqi: Ulja e TVSH-së për derivatet e naftës nuk është zgjidhje për krizën energjetike
Deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi thotë se ulja e TVSH-së për derivatet e naftës nuk është e mjaftueshme për t'u përballur me krizën energjetike dhe ekonomike, as nuk e zgjidh problemin energjetik me të cilin përballet vendi.
"Vetëm ulja e TVSH-së nuk e zgjidh problemin e energjisë. Është thjesht ngjitje e një fashoje në plagë, jo terapi për proceset që çojnë në problem", theksoi Bytyqi për "Nezavisen".
Bytyqi paralajmëroi se masat e vonuara kanë një kosto të drejtpërdrejtë për qytetarët.
"Kur pret tre javë në kushte të tilla, nuk po qëndron në vend, po lëviz prapa, po lejon që kriza të përhapet. Pozicioni aktual i Qeverisë lejon funksionimin e qetë të një mekanizmi përmes të cilit shoku i përkohshëm shndërrohet në një goditje të përhershme për çmimet. Dhe kjo është arsyeja pse them se një masë e vonuar nuk është një masë neutrale, ajo ka një çmim që qytetari e paguan sot, dhe ekonomia do ta paguajë nesër", tha Bytyqi.
Ai theksoi se natyra e kësaj krize energjetike dhe ekonomike nuk shprehet vetëm përmes shokut të çmimeve me të cilin qytetarët po përballen në stacionet e benzinës. Është një tronditje gjeopolitike për furnizimin me energji, me një rrezik real të një vale rritjeje çmimesh përmes transportit, ushqimit, logjistikës dhe shërbimeve.
"Kur një qeveri mendon se e ka zgjidhur problemin me një rregullim të vetëm tatimor, ose nuk e kupton krizën ose po përpiqet ta qetësojë publikun me masa gjysmë të thjeshta", theksoi Bytyqi.
Bytyqi kujtoi pakoja e propozuar të LSDM-së, për të ndihmuar qytetarët, të cilën qeveria refuzon ta pranojë, dhe që do të thotë një ulje reale e çmimeve./Telegrafi/