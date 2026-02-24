Bytyqi: Paga minimale prej 600 euro nuk është privilegj, por e drejtë e punëtorëve
"Rritja e pagës minimale në 600 euro nuk është tekë, por kërkesë për normalitet shoqëror, dhe pa këtë ndërhyrje ligjore, ky normalitet mund të jetë vetëm privilegj politik. Kur themi 600 euro pagë minimale, nuk po themi që shteti duhet të vazhdojë të jetë vëzhgues pasiv dhe që gjërat në ekonomi të lëvizin me inerci. Ne kërkojmë që paga të rritet, dhe Qeveria të marrë përgjegjësi", tha deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, në debatin e sotëm në komision në Parlament mbi projektligjin për rritjen e pagës minimale.
Bytyqi kritikoi ashpër Qeverinë për thellimin e varfërisë, kontrollin e dobët mbi çmimet dhe mungesën e dialogut të vërtetë shoqëror rreth pagës minimale prej 600 euro. Ai paralajmëroi se rritja e kostove gërryen drejtpërdrejt fuqinë blerëse të qytetarëve.
"Kjo dinamikë thjesht na tregon se fuqia blerëse po hahet nga brenda, domethënë, ekziston një tendencë e theksuar që varfëria të tolerohet sistematikisht. Në këto kushte, Qeveria nuk ka të drejtë të flasë për qëndrueshmëri kur ngrihet tema e pagave, ndërsa hesht për dështimet e veta institucionale që po e mbytin drejtpërdrejt ekonominë", shpjegoi Bytyqi.
Ai theksoi se në vend që të marrë përgjegjësi, Qeveria po e zhvendos barrën mbi punëtorët dhe sindikatat.
"Ne përballemi me një sërë dobësish institucionale që po e gjunjëzojnë ekonominë, dhe më pas Qeveria po u jep punëtorëve dhe kompanive një mësim për të arritur në një marrëveshje, duke dërguar një mesazh se nuk ka vend për paga të mira nga ana e saj", tha deputeti i LSDM-së.