ByteDance vlerësohet me 550 miliardë dollarë në shitjen e aksioneve të propozuar nga General Atlantic
Firma e investimeve General Atlantic po shet një pjesë të aksioneve në ByteDance në një marrëveshje që e vlerëson gjigantin kinez të mediave sociale në 550 miliardë dollarë, kanë thënë dy persona me njohuri për çështjen.
Shitja e mundshme e aksioneve do të jetë e para që kur administrata e Donald Trump miratoi shitjen e interesave amerikane të njësisë TikTok të ByteDance në janar, dhe shënon një rritje prej 66% në vlerë që nga një blerje aksionesh vitin e kaluar që e çmoi kompaninë në më shumë se 330 miliardë dollarë.
Kjo gjithashtu përfaqëson një rritje prej 15% nga një marrëveshje e tregut sekondar, e cila i referohet shitjes së aksioneve në kompani të palistuara nga aksionarët ekzistues tek një investitor tjetër, në nëntor të vitit të kaluar që e vlerësoi ByteDance në 480 miliardë dollarë, sipas burimeve muajin e kaluar.
General Atlantic, i cili investoi për herë të parë në ByteDance në 2017 kur kompania vlerësohej në rreth 20 miliardë dollarë, filloi procesin për të shitur disa nga aksionet e saj në javët e fundit dhe shpreson ta mbyllë shitjen në mars, tha një nga burimet.
Detajet e kushteve financiare të shitjes së aksioneve, pjesëmarrja e General Atlantic në ByteDance dhe shuma që firma e investimeve me seli në Nju Jork do të zotërojë në kompaninë e mediave sociale pas transaksionit nuk u bënë të ditura menjëherë.
Transaksioni i planifikuar nënvizon një rritje të ndjeshme dhe të qëndrueshme të vlerësimit të ByteDance në tregun privat dhe forcon perspektivat për investitorët e tjerë të saj, të cilët pritet të përfitojnë nga një fitim i papritur kur kompania përfundimisht të debutojë në tregun publik.
Burimet nuk pranuan të identifikoheshin pasi nuk ishin të autorizuara të flisnin me median.
ByteDance nuk iu përgjigj një kërkese të Reuters për koment, ndërsa General Atlantic refuzoi të komentonte mbi shitjen e propozuar të aksioneve. /Telegrafi/