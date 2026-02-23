Burri që udhëhoqi ekipin për të ndërtuar kulla me zare në kohë rekord
Fituesi serik i rekordeve Guinness, David Rush, festoi ditëlindjen e tij duke u bashkuar me familjen dhe miqtë për të thyer rekordin për kohën më të shpejtë të vendosjes së 20 zareve në dy kulla.
Rush tha se po festonte ditëlindjen kur rekrutoi vëllanë e tij, Jonathan; kunatën e tij, Courtney; dhe një shoqe, Andrea, për të provuar një rekord botëror Guinness, transmeton Telegrafi.
"Sfida tingëllon e thjeshtë. Dhjetë zare të vendosura në një kullë. Dhjetë zare të vendosura në një tjetër. Katër persona që punojnë së bashku. Ndalo kohën kur zari i njëzetë është në vendin e duhur", shkroi Rush në internet.
Ai tha se ekipi përjetoi dhjetëra kulla që u shembën gjatë përpjekjeve të tyre.
"Por ja ku qëndron puna me ndjekjen e rekordeve. Nuk ndalesh sepse është frustruese. Vazhdon sepse është e mundur. Ne rregulluam vendosjen e duarve. Ngadalësuam sa duhet për të qenë të saktë. Komunikuam më mirë. I besuam ritmit të njëri-tjetrit", tha Rush.
Ekipi prej katër vetash më në fund arriti të mblidhte dy kullat në 10.16 sekonda, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 11.39 sekondash.
Përpjekja për rekordin e dhjetorit 2024 tani është certifikuar si zyrtare nga libri i rekordeve botërore Guinness. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com