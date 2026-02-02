Burri ngjitet sipër aeroplanit të pasagjerëve në aeroportin spanjoll, duke shkaktuar vonesa dy-orëshe të fluturimit
Ky është momenti kur një burrë u ngjit në majë të një aeroplani pasagjerësh përpara se të tallte stafin e fluturimit dhe të shkaktonte një vonesë dy-orëshe në një aeroport spanjoll.
Burri, që thuhet se është një maroken 24-vjeçar, shihet duke u bërtitur stafit dhe duke vrapuar mbi një Airbus A320 të Vueling në Aeroportin Manises në Valencia pak para orës 6 të pasdites të shtunën.
Shpërthimi i tij, ku ai u duk si staf tokësor, të vraponte dy herë mbi aeroplan dhe të pinte një pije nga çanta e tij, zgjati të paktën 10 minuta dhe shkaktoi një vonesë dy-orëshe në një fluturim që shkonte në Amsterdam.
Pamjet e incidentit të filmuara nga një pasagjer tregojnë burrin duke i bërtitur stafit që ishte ngjitur në çatinë e aeroplanit.
Ai shihet duke kërcyer përreth dhe duke i futur gishtat në veshë, duke u bërë sikur nuk mund t'i dëgjonte stafin që lutej, transmeton Telegrafi.
Në një moment, ai hapi një kanaçe me pije nga çanta e tij përpara se ta ngjiste në çatinë e aeroplanit ndërsa stafi i pafuqishëm shikonte.
Oficerët e Gardës Civile u thirrën në vendngjarje pasi burri u raportua për shkelje të rregullave të sigurisë ajrore.
Ata më në fund e bindën të zbriste dhe konfirmuan se nuk mbante armë në çantën e shpinës. Në vendngjarje u thirr edhe ndihma mjekësore.
Ai nuk përbënte rrezik për sigurinë e pasagjerëve, sipas Aeroporteve dhe Navigacionit Ajror Spanjoll.
Aeroplani më vonë iu nënshtrua një inspektimi të plotë me anëtarët e ekuipazhit të mirëmbajtjes së Vueling, duke përjashtuar dëmtimet pas shqyrtimit të pjesës së sipërme të trupit të avionit. /Telegrafi/