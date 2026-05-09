Një burrë nga Idaho me më shumë se 350 tituj në Guinness shtoi edhe një tjetër në rekordin e tij duke mbajtur një skateboard në mjekër për më shumë se një orë.

David Rush, i cili më parë ka thyer disa rekorde që kanë të bëjnë me balancimin e objekteve në mjekër, tha se vendosi të provonte rekordin e skateboardit pasi mësoi se kategoria ishte krijuar, por ende nuk ishte vendosur.

"Menjëherë zbulova problemin e dukshëm: një skateboard është një objekt çuditërisht i vështirë", tha Rush.

"Edhe 30 sekonda ishin jashtëzakonisht të dhimbshme", shtoi ai.

Rush arriti ta ekuilibronte skateboardin për 1 orë, 1 minutë e 36 sekonda, mjaftueshëm për të marrë titullin. /Telegrafi/


