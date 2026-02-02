Burri mban shkallën në mjekër për 19 minuta
Rekordi i tij i madh Guinness, David Rush, e balancoi një shkallë në mjekër për 19 minuta e 11 sekonda, duke rimarrë një nga titujt e tij më të hershëm.
Rush, i cili mban më shumë tituj të njëkohshëm të Rekordeve Botërore Guinness, fillimisht vendosi rekordin për kohëzgjatjen më të gjatë të balancimit të një shkalle në mjekër në vitin 2016, me një kohë prej 5 minutash e 31 sekondash. Kjo shënoi titullin e tij të 10-të të Rekordeve Botërore Guinness.
Ai e theu rekordin përsëri në vitin 2018 me një kohë prej 11 minutash, por titulli u mor më vonë nga dikush tjetër me një kohë prej gati 18 minutash.
Rush tani e ka rimarrë rekordin me një kohë prej 18 minutash e 11 sekondash, transmeton Telegrafi.
"Ironikisht, kronometri i përdorur kishte një gabim të vogël, dhe koha e vërtetë duhet të kishte treguar 19 minuta e 13 sekonda. Për shkak të kësaj, teknikisht humba dy sekonda në letër", shkroi Rush në internet.
Ai tha se rekordi është një nga më të dhimbshmit për t'u stërvitur dhe për t'u përpjekur.
"Nëse e rris peshën ose kohëzgjatjen shumë agresivisht, rrezikoj ta tendos pjesën e poshtme të shpinës dhe të detyrohem të marr javë ose edhe muaj pushim. Ky rekord kërkon durim, përparim dhe respekt", shkroi ai. /Telegrafi/
