Burri fiton lotarinë falë biletës dhuratë nga babai
Një burrë nga Ohio tha se tradita e babait të tij për të dhënë bileta lotarie si dhurata Krishtlindjesh rezultoi në fitimin e një çmimi prej 100,000 dollarësh.
Burri tha se fillimisht kishte fituar një çmim prej 10,000 dollarësh, por shpejt zbuloi se kishte edhe çmime të tjera prej 10,000 dollarësh për të njëjtën biletë.
"Ato thjesht vazhduan të vinin", kujtoi lojtari.
Fitimet e tij nga bileta arritën në total 100,000 dollarë.
Fituesi nuk zbuloi nëse ka ndonjë plan me paratë. /Telegrafi/
