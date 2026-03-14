Burg e dëbim nga Zvicra, 64-vjeçarja nga Kosova mashtron dhe i merr pensionistit mbi një milion franga
Një grua kosovare 64-vjeçare është dënuar nga Gjykata e Qarkut në Bulach të Zvicrës me 30 muaj burg, pasi u shpall fajtore për mashtrim të shumëfishtë në mënyrë komerciale ndaj një pensionisti zviceran, të cilit i mori rreth 1.1 milion franga gjatë disa viteve.
Sipas medias zvicerane, NZZ, pensionisti, tani në fund të të 70-ave, kishte mbështetur financiarisht gruan për vite me radhë, pasi ajo i tregonte vazhdimisht histori për probleme të ndryshme dhe i kërkonte para në formë huazimi, njofton Albinfo.ch.
Gjatë gjykimit për mashtrim, në sallën e gjyqit u ngrit vazhdimisht pyetja se si pensionisti vazhdoi t’i jepte para për kaq gjatë. Prokurori theksoi se pikërisht natyra e pabesueshme e historive e bënte dëshminë e viktimës më bindëse.
“Pikërisht në pabesueshmërinë e tyre qëndron besueshmëria e deklaratave të viktimës”, tha ai.
Gjatë gjykimit, gruaja kosovare nuk arriti të sqaronte në mënyrë të kënaqshme se sa kohë ka jetuar në Zvicër. Ajo vetë thotë se ka ardhur në Zvicër me prindërit në moshën 13-vjeçare, por nuk ka ndjekur kurrë shkollë në Zvicër. Megjithatë, ajo që është e dokumentuar është se ajo është zhvendosur në Zvicër në moshën 24-vjeçare në kuadër të bashkimit familjar. Ajo ka tre fëmijë të rritur dhe gjashtë nipër e mbesa në Zvicër. Megjithatë, ajo përballet me rrezikun e dëbimit nga vendi.
Miqësia që u kthye në mashtrim
Sipas dosjes së rastit, dyshja ishte njohur në vitin 2001 përmes partneres së atëhershme të pensionistit dhe me kalimin e kohës kishin krijuar një marrëdhënie mirëbesimi.
Në vitin 2011, gruaja drejtonte një restorant në rajonin Zurich Unterland, i cili nuk po funksiononte mirë. Në atë kohë, pensionisti – atëherë 64-vjeçar – i dha asaj një hua prej 30 mijë frangash.
Pas kësaj, kërkesat për para u përsëritën vazhdimisht. Gruaja pretendonte se kishte një pronë në Kosovë që donte ta shiste dhe se kishte nevojë për para për procedura të ndryshme me autoritetet.
Sipas prokurorisë, ajo tregonte histori të ndryshme për të marrë para: herë për divorc, herë për dorëzani pas një arrestimi të pretenduar, për borxhe tatimore apo për shpenzime spitalore pas një aksidenti me veturë.
Pensionisti madje kishte udhëtuar disa herë drejt Sarajevës për t’ia dorëzuar paratë personalisht.
1.1 milion euro në katër vjet
Prokuroria tha se mes viteve 2012 dhe 2016 gruaja arriti t’i marrë rreth 1.1 milion euro. Pensionisti përfundimisht mbeti pa para dhe filloi të kërkonte ndihmë financiare nga vëllai i tij për të vazhduar pagesat.
Sipas prokurorit, burri vazhdoi të paguante sepse gruaja i premtonte se do t’ia kthente paratë dhe ai kishte frikë se përndryshe do të humbiste gjithçka.
Arrestimi në flagrancë
Pas një ndërprerjeje të gjatë, gruaja i kërkoi sërish para në vitin 2024. Këtë herë pensionisti vendosi të bëjë kallëzim penal.
Në mars të vitit 2024 ajo u arrestua në flagrancë gjatë dorëzimit të parave dhe u mbajt në paraburgim për tre ditë.
Prokuroria kërkoi pesë vjet burg dhe dëbim nga Zvicra për dhjetë vjet, duke e akuzuar për mashtrim të shumëfishtë dhe zhvatje.
Mohime dhe deklarata kontradiktore
Në gjykatë, e akuzuara pranoi vetëm një hua të vetme prej 10 mijë frangash, duke pretenduar se e kishte kthyer atë.
Ajo gjithashtu tha se nuk kishte nënshkruar marrëveshjet e huasë që ndodhen në dosje dhe mohoi se kishte qenë ndonjëherë në Sarajevë.
Megjithatë, sipas prokurorisë, deklaratat e viktimës përputhen me lëvizjet bankare dhe udhëtimet drejt Sarajevës janë të dokumentuara në pasaportën e tij.
Po ashtu u bë e ditur se gruaja ishte dënuar edhe në vitin 2017 për përpjekje për të përfituar padrejtësisht ndihma papunësie për partnerin e saj me fletëpagesa të rreme.
Vendimi i gjykatës
Gjykata e Qarkut në Bulach e dënoi 64-vjeçaren me 30 muaj burg për mashtrim të shumëfishtë në mënyrë komerciale. Nga ky dënim, 9 muaj duhet t’i vuajë në burg, ndërsa 21 muaj janë të pezulluara me kusht.
Po ashtu, gjykata vendosi dëbimin e saj nga Zvicra për shtatë vjet.
Në arsyetimin e vendimit, gjyqtari kryesues tha se faktet e rastit janë vërtetuar dhe se e akuzuara kishte mohuar akuzat vetëm në mënyrë stereotipe.
“E akuzuara kishte vepruar me dinakëri dhe kishte krijuar vazhdimisht presion mbi viktimën”, tha ai.
Gjykata shtoi se pensionisti ishte një viktimë e cenueshme dhe se në fund kishte humbur kursimet e pensionit të tij. Pretendimet e tij për dëmshpërblim u miratuan.