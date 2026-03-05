Bullgaria pret që lidhja hekurudhore me Maqedoninë të përfundojë deri në vitin 2030
Deri në vitin 2030, Bullgaria dhe Maqedonia do të përfundojnë ndërtimin e lidhjes hekurudhore midis dy vendeve. Kjo u bë e ditur gjatë një takimi në Ministrinë Bullgare të Transportit dhe Komunikacionit midis Ministrit në Detyrë të Transportit dhe Komunikacionit Korman Ismailov dhe Ambasadores së Maqedonisë së Veriut në Bullgari, Agneza Rusi Popovska, njoftojnë nga Sofja.
Në deklaratë thuhet se pas ratifikimit nga parlamentet e Bullgarisë dhe Maqedonisë të Marrëveshjes për ndërtimin e tunelit hekurudhor ndërkufitar, faza tjetër është formimi i një Komiteti të Përbashkët, të kryesuar nga Zëvendës Ministrat e Transportit të të dy vendeve, i cili do të koordinojë përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e ardhshëm të projektit.
Nga shërbimi për shtyp i ministrisë bullgare shtoi se Ministrja Ismailov theksoi ritmin e përshpejtuar me të cilin pala bullgare po punon për modernizimin e linjës hekurudhore Sofje - Pernik - Radomir - Gjueshevë. Nga ana e saj, Ambasadorja Rusi Popovska theksoi se bashkëpunimi midis institucioneve të të dy vendeve është një parakusht i rëndësishëm për zbatimin e qetë të projektit.
Muajin e kaluar, Bullgaria ratifikoi Marrëveshjen me Maqedoninë për ndërtimin e një tuneli hekurudhor ndërkufitar në Korridorin 8. Gjatësia e parashikuar e tunelit është rreth 2.4 kilometra, 1,189.30 metra në territorin maqedonas dhe 1,193.70 metra në territorin bullgar./Telegrafi/