Bullgaria konfirmoi Rumen Radevin si kryeministër të ri
Parlamenti i Bullgarisë miratoi zyrtarisht Rumen Radev si kryeministrin e ri, në një përpjekje për t'i dhënë fund paqëndrueshmërisë politike dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik në vendin anëtar të BE-së.
“Nuk kemi iluzione për krizat dhe sprovat me të cilat përballet qeveria, e cila së shpejti do të kërkojë mbështetjen tuaj – çmimet në rritje, buxheti në rritje, reformat e munguara, një krizë e rëndë globale e energjisë dhe konfliktet në rritje”, u tha Radev ligjvënësve.
Dhoma votoi 124-70 me 36 abstenime për të zgjedhur Radevin, një ish-pilot aeroplanësh luftarakë 62-vjeçar, si kryeministër.
Radev dha dorëheqjen nga roli kryesisht ceremonial i presidentit në janar, disa muaj para përfundimit të mandatit të tij të dytë, për të nisur një përpjekje për të udhëhequr qeverinë në rolin më të fuqishëm të kryeministrit.
Qeveria e mëparshme konservatore e Sofjes u rrëzua në dhjetor, pasi protestat mbarëkombëtare kundër korrupsionit tërhoqën qindra mijëra njerëz, kryesisht të rinj, në rrugë.
Popullariteti i Radevit u rrit ndërsa ai e paraqiti veten si kundërshtar të mafies së rrënjosur dhe lidhjeve të saj me politikanë të rangut të lartë. /Telegrafi/