Britania në KS të OKB-së: Thirrje për njohjen e Kosovës dhe ndëshkimin e përgjegjësve të sulmit në Banjskë
Përfaqësuesja e Britanisë së Madhe në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje që sa më shumë shtete anëtare të OKB-së ta njohin Kosovën si shtet, duke theksuar se një hap i tillë është thelbësor për stabilitetin afatgjatë në rajon.
Ajo ka kujtuar se Mbretëria e Bashkuar ishte ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, duke vlerësuar se procesi i njohjes mbetet i rëndësishëm për konsolidimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës.
Gjatë fjalimit të saj, ajo ka vlerësuar edhe proceset zgjedhore në Kosovë, si dhe ka përmendur si hap konstruktiv zgjidhjet për zbatimin e Ligjit për të huajt.
Në të njëjtën kohë, përfaqësuesja britanike ka përsëritur thirrjen drejtuar Serbisë për uljen e tensioneve dhe për vënien para drejtësisë të përgjegjësve të sulmit në Banjskë.
“Vazhdojmë t’i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë marrëveshjet ekzistuese dhe të zgjidhin mospajtimet përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja”, ka deklaruar ajo.
Ajo ka përmendur sërish sulmin në Banjskë, duke kërkuar që autorët e tij, përfshirë Millan Radoiçiçin, të përballen me drejtësinë në Serbi.
“Pas më shumë se dy vitesh nga sulmi në Banjskë, ne përsërisim thirrjen tonë që Serbia të sjellë para përgjegjësisë autorët, përfshirë Radoiçiçin”, ka thënë përfaqësuesja britanike./Telegrafi.
