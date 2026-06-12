Kurti: Zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunim me opozitën
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka folur për procesin e numërimit të votave, formimin e institucioneve të reja dhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
Ai tha se ende po pritet përmbyllja e numërimit të votave, ndërsa vetëm pas përfundimit të këtij procesi do të mund të diskutohen hapat e ardhshëm politikë.
“Njëherë jemi ende duke pritur numërimin e votave. Me rastin e përmbylljes së numërimit të votave do të mund të bisedojmë për hapat e ardhshëm”, deklaroi Kurti.
Sipas tij, është e qartë se Lëvizja Vetëvendosje dhe partnerët e saj të koalicionit kanë dalë fitues të zgjedhjeve, duke marrë rolin kryesor në themelimin e institucioneve të legjislaturës së 11-të.
Kurti u ndal edhe te zgjedhja e presidentit, duke theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me opozitën, në përputhje me një aktgjykim të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës.
“Për zgjedhjen e presidentit duhet bërë bashkëpunim me opozitën, pasi kërkohet që 80 deputetë të marrin pjesë në votimin e fshehtë”, tha ai.
Kryeministri në detyrë shtoi se partia e tij mbetet e gatshme për komunikim dhe bashkëpunim politik, duke kujtuar se gjatë mandatit qeverisës kishte bërë oferta për opozitën, të cilat, sipas tij, ishin refuzuar.
“Ne kemi qenë të vullnetshëm dhe të interesuar për komunikim e bashkëpunim. Kemi propozuar takime dhe bashkëqeverisje me LDK-në, por këto iniciativa janë refuzuar”, u shpreh Kurti.
Ai theksoi se nga ana e Vetëvendosjes ka pasur vazhdimisht iniciativa, konstruktivitet dhe angazhim, duke shprehur shpresën se edhe opozita do të tregojë të njëjtën qasje në procesin e konstituimit të institucioneve të reja.
“Shpresojmë që kësaj radhe do të jetë ndryshe dhe se do të shohim më shumë konstruktivitet nga opozita për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11-të”, përfundoi Kurti. /Telegrafi/