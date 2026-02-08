Brenda garazhit të youtuberit britanik që posedon koleksionin e veturave të rralla që kapin vlerën e miliona dollarëve
Gjatë 16 viteve të tij në YouTube, koleksionisti i makinave Tim Burton, i njohur edhe si Shmee150, ka pasur në pronësi një gamë të gjerë makinash ekzotike, duke përfshirë McLaren 675LT Spider dhe Ferrari SF90 XX Stradale.
Një gjë rreth koleksionistëve të makinave është se ata kanë tendencë të shmangin grumbullimin e kilometrazhit për të ruajtur vlerën e rishitjes, transmeton Telegrafi.
Ndërsa disa argumentojnë se minimizimi i konsumimit është qasja logjike, kjo nuk është filozofia që ndjek ky entuziast.
Tim Burton, i njohur edhe si Shmee150, ndau së fundmi një turne të koleksionit të tij pas 16 vitesh në YouTube, duke vënë në dukje se garazhi i tij është larg të qenit i mbushur me "mbretëresha garazhi".
Burton zbuloi tre shtesa të reja gjatë vitit të kaluar - të gjitha nga Prancing Horse. Gama përfshin një Ferrari 458 Speciale, një 12Cilindri dhe një SF90 XX Stradale.
Si 458 Speciale ashtu edhe SF90 XX Stradale janë supermakina të orientuara për në pistë, të ndërtuara për rrugë, ndërsa 12Cilindri shërben si pasardhëse e 812 Superfast në linjën V12 të Ferrarit.
Ky lloj koleksioni nuk shoqërohet zakonisht me një koleksionist tjetër të njohur makinash, Jay Leno, i cili ka thënë hapur se nuk është një adhurues i mënyrës se si marka e trajton procesin e shitjes.
Pjesa më e madhe e koleksionit të Burton përbëhet nga makina evropiane, duke përfshirë McLaren 675LT Spider, i cili është automjeti më i gjatë në pronësi në garazhin e tij.
Ai vuri në dukje se supermakina - në thelb versioni me bazë të gjatë boshti me një konfigurim me çati të hapur - kushton rreth 1,360 dollarë në vit për servis.
Makina e tij e dytë më e gjatë në pronësi është Aston Martin Vantage GT8, një nga vetëm 150 njësitë e përfunduar në skemën e bojës dyngjyrëshe blu dhe portokalli.
Ndërkohë, të gjitha Ferrari-t e tij më të reja u blenë me programin 7-vjeçar të mirëmbajtjes së planifikuar falas të markës. Këto përfshijnë SF90 Stradale, të cilën ai e përshkruan si "një nga supermakinat me raportin më të mirë për paratë".
Ai zotëron gjithashtu një 296 GTS dhe një Purosangue, të përfunduar në Blu Le Mans si një kujtim për Ferrari-t e tij të mëparshëm me katër vende - FF dhe GTC4 Lusso.
Koleksionisti britanik i makinave dhe vloger zotëron gjithashtu një numër të vogël makinash amerikane, përfshirë një Ford GT. Garazhi i tij përmban gjithashtu një Ford Focus RS Heritage Edition dhe një Mustang Shelby GT500 - versioni më i fuqishëm i gjeneratës S550. /Telegrafi/