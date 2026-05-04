BQK publikon raportin e FMN-së për Kodin e Transparencës: gjetjet vlerësojnë qeverisjen dhe hapjen institucionale
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) ka publikuar Raportin e Rishikimit të Kodit të Transparencës së Bankave Qendrore (CBT) të FMN-së, i përgatitur pas kërkesës së BQK-së për asistencë teknike nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Ky rishikim është pjesë e kornizës globale të FMN-së për vlerësimin e praktikave të transparencës së bankave qendrore, bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare.
Publikimi i këtij raporti shënon një moment të rëndësishëm në forcimin e përkushtimit afatgjatë të BQK-së ndaj transparencës, llogaridhënies dhe komunikimit efektiv me publikun.
Si pjesë e procesit të rishikimit, BQK ka kryer një vetëvlerësim gjithëpërfshirës duke përdorur pyetësorin CBT të FMN-së, pas trajnimeve të brendshme dhe sesioneve për ngritjen e kapaciteteve të ofruara nga FMN. Në qershor 2025, një mision i FMN-së vizitoi BQK-në për të zhvilluar fazën e radhës të vlerësimit. Gjatë misionit, ekspertët e FMN-së u takuan me drejtuesit dhe personelin e BQK-së, shqyrtuan materialet ligjore, operacionale dhe të komunikimit, si dhe zhvilluan konsultime me një gamë të gjerë të palëve të jashtme për të mbledhur komente mbi praktikat e transparencës së BQK-së.
Raporti i rishikimit të FMN-së njeh progresin e rëndësishëm të bërë nga BQK-ja në vitet e fundit. Ndër arritjet kryesore të theksuara përfshihen modernizimi i faqes së internetit të BQK-së, zgjerimi i komunikimit shumëgjuhësh, rritja e publikimit të informacionit financiar dhe mbikëqyrës, si dhe angazhimi më i madh me publikun për çështjet që lidhen me stabilitetin financiar.
Vlerësimi konkludon se praktikat e transparencës së BQK-së janë në përgjithësi në përputhje me CBT-në, me disa fusha që tashmë përmbushin standarde të avancuara ndërkombëtare. Raporti konstaton se BQK-ja ka ndërtuar një kornizë të qëndrueshme dhe në përmirësim të vazhdueshëm të transparencës në fushat e qeverisjes, politikave, operacioneve dhe rezultateve, në përputhje me praktikat bazë dhe të zgjeruara të CBT-së.
Në përgjithësi, rishikimi konstaton se, ndërsa BQK-ja tashmë përmbush shumë standarde themelore të transparencës, ajo është e pozicionuar mirë për të përparuar drejt një niveli më të lartë të transparencës përmes përmirësimeve të synuara.
BQK mirëpret gjetjet dhe rekomandimet e FMN-së dhe ka përgatitur një plan veprimi për t’i integruar ato në reformat në vijim, në kuadër të Planit Strategjik të BQK-së 2024–2028. Banka mbetet plotësisht e përkushtuar në forcimin e transparencës, përmirësimin e komunikimit me qytetarët dhe sektorin financiar, promovimin e edukimit financiar dhe mbështetjen e një sistemi financiar të qëndrueshëm dhe të mirëinformuar.
BQK shpreh mirënjohjen e saj ndaj ekipit të misionit të FMN-së për profesionalizmin dhe angazhimin konstruktiv gjatë gjithë procesit të rishikimit.
Në përputhje me përkushtimin e saj për hapje dhe llogaridhënie ndaj publikut, BQK po publikon raportin e plotë për të rritur më tej kuptimin e publikut mbi mandatin dhe operacionet e saj, si dhe për të mbështetur reformat e udhëhequra nga praktikat më të mira ndërkombëtare.
Raporti i plotë është i disponueshëm këtu: https://bqk-kos.org/repository/docs/2026/CBTReport-CBK_ENG.pdf