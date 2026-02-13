"Bota e vjetër ka ikur" - çfarë po paralajmëron Sekretari amerikan i Shtetit?
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka folur për një moment përcaktues dhe një “epokë të re”, ndërsa udhëton për në Evropë për një fjalim të rëndësishëm në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
Rubio do të udhëheqë delegacionin amerikan në ngjarjen e parë të madhe globale që kur presidenti Donald Trump kërcënoi sovranitetin danez me një premtim për të aneksuar Grenlandën.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka këmbëngulur që Evropa duhet të përgatitet për pavarësi nga SHBA-të , ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka theksuar se lidhjet transatlantike janë më të ngushta dhe të rëndësishme se kurrë.
Lufta në Ukrainë, tensionet me Kinën dhe një marrëveshje e mundshme bërthamore midis Iranit dhe SHBA-së janë gjithashtu në agjendë ndërsa konferenca e sigurisë fillon.
"Bota po ndryshon shumë shpejt para nesh", tha Rubio.
"Ne jetojmë në një epokë të re në gjeopolitikë dhe do të kërkojë që të gjithë ne të rishqyrtojmë se si duket ajo dhe cili do të jetë roli ynë", shtoi ai.
Në konferencën e vitit të kaluar, zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance sulmoi Evropën, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, për politikat mbi lirinë e fjalës dhe imigracionin.
Fjalimi i tij shkaktoi një vit tensionesh transatlantike të paprecedentë.
Ndryshe, këtë vit rreth 50 liderë botërorë do të marrin pjesë në konferencë, e cila do të diskutojë mbrojtjen evropiane dhe të ardhmen e marrëdhënieve transatlantike në një kohë kur angazhimet e SHBA-së ndaj NATO-s janë vënë në pikëpyetje.
Tensionet janë rritur në muajt e fundit, pasi Trump ka thënë vazhdimisht se Grenlanda është jetike për sigurinë kombëtare të SHBA-së.
Rubio pritet të shmangë ndjekjen e qasjes së ashpër të Vance nga viti i kaluar, por, kur u pyet nëse planifikonte të ishte më pajtues, ai tha se evropianët "duan të dinë se ku po shkojmë, ku do të donim të shkonim, ku do të donim të shkonim me ta". /Telegrafi/