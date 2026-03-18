Bora bllokon rrugën Kullë-Rozhajë, ndalohet qarkullimi
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se rruga në pikëkalimin kufitar Kullë–Rozhajë, në të dy drejtimet, është bërë e pakalueshme për të gjitha llojet e automjeteve.
Sipas njoftimit, bllokimi i rrugës ka ardhur si pasojë e reshjeve të borës në pjesën e territorit të Malit të Zi.
“Rruga PKK Kullë–Rozhajë dhe anasjelltas është e pa kalueshme për të gjitha llojet e automjeteve për shkak të borës”, thuhet në njoftim.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin këtë rrugë deri në një njoftim tjetër, ndërsa për informata shtesë mund të kontaktojnë Qendrën Kombëtare për Menaxhim Kufitar në numrat përkatës. /Telegrafi/
