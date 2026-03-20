“Boksi ma mori djalin”, rrëfimi i dhimbshëm i babait të Tyson Furyt – thotë se raporti mes tyre nuk ekziston
John Fury, babai i boksierit të famshëm Tyson Fury, tani jeton një mënyrë jetese të qetë dhe të izoluar në fermën e tij dhe thotë se marrëdhënia e tij me të birin është shkatërruar plotësisht. Ai vetë ishte boksier dhe luftëtar dhe gjithmonë e ka ndjekur të birin në anën e tij, por kohët e fundit nuk është pajtuar për shumë gjëra.
Fury i moshuar jeton një jetë larg famës dhe milionave të Tyson, siç shumë do të donin të besonin. Ai thotë se nuk i ka pasur kurrë nevojë për paratë e të birit dhe se i ka ndërtuar vetë ato.
Dyshja u distancua si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Babai i tij e këshilloi për karrierën dhe stilin e jetës së tij në boks, por Tyson nuk e dëgjoi kurrë.
"Marrëdhënia ime me Tyson është shkatërruar. Boksi e ka shkatërruar plotësisht. Do ta them para kameras. Nuk i kam marrë kurrë 10 paund në jetën time dhe nuk do t'i marr kurrë", tha John Fury për Playbook Boxing.
"Nuk dua paratë e tij dhe nuk kam nevojë për paratë e Tyson. Çfarëdo që të ketë, i uroj fat. Por mos harroni se kush e ndërtoi historinë e tij kur ishte fëmijë. Nuk e ndërtoi vetë, apo jo? Unë, babai i tij", tha John.
Babai i Tysonit ishte gati të qante më pas. Ishte kjo ndjenjë përgjegjësie që e goditi gjatë intervistës.
"Isha 30 sekonda larg kërkimit të një pushimi gjatë kësaj bisede. Nuk i kam shprehur këto emocione më parë, por ato janë të forta dhe janë aty", shtoi ai.
Edhe pse nuk e zbuloi arsyen e kësaj historie të trishtueshme familjare, ajo është e lidhur ngushtë me disa veprime në karrierën e boksit të Tyson Furyt. Ai thotë se djali i tij nuk ka qenë i njëjtë që nga trilogjia e luftimeve me Deontay Wilder.
"Tyson është larguar që kur u ndesh me Deontay Wilder, ata e shkatërruan. Wilder e shkatërroi plotësisht. Nuk i kanë mbetur më këmbë. I mori shumë Tyson. Mahmud është një problem për Tyson. Unë jam i pari që e them këtë"..
"Ai vuri gjithçka në rrezik. Madje tha edhe vetë, pas gjithçkaje, se ishte gati të vdiste atje nëse do të vinte puna deri aty. Ky ishte mentaliteti që kishte: gati të rrezikonte gjithçka në ring", përfundoi ai./Telegrafi/