BMW X4 M mund të kthehet me 800 kuaj fuqi
Kupetë crossover kanë qenë në heshtje në largim. BMW, Mercedes-Benz dhe madje edhe Infiniti kanë ndërprerë versionet e tyre të stilit kontrovers të karrocerisë në muajt e fundit.
Por ato mund të mos jenë zhdukur përgjithmonë - BMW po përgatitet të rikthejë X4 dhe X4 M, transmeton Telegrafi.
Gjenerata e ardhshme e X4 pritet të kthehet si një SUV plotësisht elektrik nën emrin iX4. Ai do të ndajë platformën, brendësinë dhe paketën e baterisë me iX3 më të fundit.
Tani, një raport i ri sugjeron që X4 M me performancë të lartë mund të vijë menjëherë pas tij, duke mbërritur potencialisht që vitin e ardhshëm.
Sipas një postimi në forumin Bimmerpost nga një person i njohur i BMW-së - i raportuar për herë të parë nga BMW Blog - X4 M i ri do të hyjë në prodhim në fund të vitit të ardhshëm së bashku me X3 M.
Edhe pse as X3 M dhe as X4 M nuk pritet të përvetësojnë prapashtesën "i" të përdorur nga homologët e tyre standardë, të dy modelet thuhet se do të jenë plotësisht elektrike.
Përflitet se SUV-të e performancës do të kenë një konfigurim me katër motorë me tërheqje standarde në të gjitha rrotat xDrive, duke ofruar deri në 800 kuaj fuqi.
Variantet M Performance të iX3 dhe iX4 thuhet gjithashtu se janë në zhvillim e sipër. iX3 M60 do të jetë i pari dhe pritet të debutojë më vonë këtë vit me rreth 600 kuaj fuqi, duke marrë fuqi nga paketa e baterisë prej 108.7 kilovat-orë të modelit bazë.
Prodhimi i iX3 është tashmë në proces, ndërsa iX4 standard parashikohet të mbërrijë më vonë këtë vit. Megjithatë, thuhet se X3 M dhe X4 M nuk do të fillojnë prodhimin deri në fund të vitit 2027, duke i pozicionuar ato si automjete të vitit 2028. /Telegrafi/