BMW publikon gabimisht emrat e të gjitha veturave për vitin 2027
BMW është zotuar të lansojë rreth 40 vetura deri në fund të vitit të ardhshëm për të plotësuar linjën e saj Neue Klasse, të udhëhequr nga iX3 i ri.
Edhe pse vetëm një numër i vogël modelesh janë njoftuar zyrtarisht deri më tani, një rrjedhje masive informacioni në faqen e internetit të kompanisë zbulon emrat e asaj që Mynihu po përgatit për vitin 2027.
Dyqani online i kompanisë në SHBA pa dashje zbuloi portofolin e ardhshëm, që përfshin nga Seria 2 deri në Serinë 7.
Pa dyshim, një nga shtesat më interesante është M2 xDrive .
Por rrjedhja masive e informacionit në dyqanin online të BMW USA shkon përtej M2 xDrive.
Në linjën e Serisë 3 , është listuar një M350 xDrive. Kjo tregon Sedanin e Serisë 3 të gjeneratës së ardhshme, me një variant të ri M Performance që do të zëvendësojë M340i xDrive që po largohet.
Portofoli i Serisë 3 përfshin gjithashtu dy modele plotësisht elektrike: i3 40 xDrive dhe i3 50 xDrive.
Siç pritej, iX4 i parë shfaqet gjithashtu, në dy versione: 40 xDrive dhe 50 xDrive.
Duke u ngjitur në hierarki, X5 2027 i referohet SUV-it luksoz të gjeneratës së ardhshme që do të debutojë në muajt në vijim.
Më pak e habitshme është mbërritja e një iX5 60 xDrive elektrik.
Seria 7 duket e paqartë në dyqanin online, pasi BMW nuk e ka zbuluar ende modelin e ridizajnuar. Edhe pse lista nuk përfshin 760i , motori V8 nuk do të zhduket.
Siç pritej, Z4 dhe Seria 8 mungojnë, pasi të dyja janë vetëm disa muaj larg “daljes në pension”.
Një X6 i ri është vetëm çështje kohe, i kompletuar me një version elektrik. Ka gjithashtu zëra për një shtesë të fuqishme në linjën "X" , e pozicionuar për të rivalizuar Land Rover Defender dhe Mercedes-Benz G-Class.
Thuhet se do të ofrojë versione V8 dhe elektrike, megjithëse mund të mos mbërrijë deri afër fundit të dekadës.
Ndërkohë, modelet e para elektrike M (M3 dhe X3 M) do të dalin në shitje deri në fund të vitit 2027. /Telegrafi/