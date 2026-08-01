BMW synon të ruajë dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike.

Kompania gjermane planifikon të lansojë shumë modele të reja deri në vitin 2027, përfshirë gjeneratën e re të Serisë 3, iX4, M3 elektrik, X7 të ri dhe versione të reja të Serisë 5 dhe X5.

BMW do të vazhdojë strategjinë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për t’iu përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrikë.

Disa modele si Z4 dhe Seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet te SUV-të dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re. /Telegrafi/

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