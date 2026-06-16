BMW lejon 67 klientë të testojnë veturat e saj të blinduara
BMW aktualisht ofron versione të blinduara të Serisë 7 dhe X5, dhe muajin e kaluar ftoi 67 klientë nga tetë vende evropiane për t'i provuar këto automjete.
Duket se prodhuesi i veturave ishte “i etur” t'u tregonte pjesëmarrësve se sa mirë performojnë Seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se veturat standarde në të cilat bazohen.
Për ta vënë këtë në provë, ato u ngasën së bashku me modelet e rregullta 740d dhe 750e, si dhe X5 50e, X5 40d dhe X5 M.
Pjesëmarrësve iu ofrua gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthesë.
Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-së në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate