BMW i7 i ri do të prezantohet më 22 prill
BMW i7 i përditësuar do të zbulohet në panairin e makinave në Pekin më 22 prill, me një pamje të freskët dhe përmirësime kyçe në sistemin e tij elektrik të fuqisë.
Dizajni i rifreskuar i i7 pritet ta sjellë atë më afër modeleve të reja 'Neue Klasse' të markës, iX3 dhe i3, megjithëse do të jetë më konservator se këto modele në transformimin e tij, transmeton Telegrafi.
Ndryshimi më i rëndësishëm do të jetë një dizajn më i thjeshtë i pjesës së përparme, me një grilë më katrore dhe më të spikatur, plus drita më të gjera gjatë ditës.
Ndërkohë, bateria e saj do të marrë qelizat cilindrike të prezantuara me modelet Neue Klasse, por të integruara në të njëjtën strehë si i7 ekzistues.
Qelizat e reja do të sjellin një përmirësim prej 20% në dendësinë e energjisë, e cila duhet të sjellë një rritje korresponduese të autonomisë.
Për referencë, i7 që po largohet mund të përshkojë deri në 387 milje për karikim në formën e tij më të largët.
BMW ka punuar me firmën kroate Rimac Technology në sistemin e baterisë me tension të lartë të i7 të ri.
Mate Rimac, themelues dhe president i Rimac Group, tha se pajisjet elektrike të rishikuara do të sjellin "përmirësime të konsiderueshme në energji, autonomi dhe performancë karikimi".
i7 është një nga disa modele BMW që do të përditësohen këtë vit, ndërsa firma prezanton Neue Klasse, termin gjithëpërfshirës që përdor për të përshkruar një qasje të re ndaj dizajnit, inxhinierisë dhe elektrifikimit.
Ajo tashmë ka lansuar SUV-in iX3 dhe i3. Ato do të pasohen nga i7 dhe Seria 7 e përditësuar, një version i rishikuar shumë i Serisë 3 me motor me djegie të brendshme, dhe një iX5 i ri elektrik. Seria 5 dhe i5 gjithashtu do të rishikohen. /Telegrafi/