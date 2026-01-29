Bllokimi i transportuesve, Siljanovska-Davkova: Problemi duhet të zgjidhet, po preken interesat kombëtare, rajonale dhe evropiane
Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova tha se pret zgjidhjet të problemit me transportuesit e mallrave dhe se bllokada e tyre të merr fund.
"Pres zgjidhje të problemit, mendoj se tashmë manifeston vetëdije dhe përgjegjësi, veçanërisht pasi çështja është rajonale, por siç e thashë tashmë, nuk bëhet fjalë vetëm për interesa rajonale, por për interesa evropiane, sepse po flasim për kompani që vijnë edhe nga vende të tjera", deklaroi Siljanovska-Davkova.
Sipas saj, zgjidhja për problemin e transportit është e nevojshme, sepse kjo çështje nuk është vetëm kombëtare, por edhe rajonale dhe evropiane.
“Pres që të gjejnë zgjidhje, të gjejnë një mënyrë veprimi që do t’i trajtojë transportuesit si subjekte, subjekte ekonomike që kontribuojnë jo vetëm në ekonominë e vendit dhe atë rajonale, por edhe në atë evropiane”, shtoi Siljanovska-Davkova.
Presidentja tha se çështja targeton rajonin, madje, siç shton, ka të bëjë me pjesëmarrjen tonë në NATO.
“Pse? Sepse nëse ekonomia jonë bie pa asnjë faj tonin dhe nëse rritja ekonomike ngadalësohet, atëherë aftësia jonë për të marrë pjesë në alokimet, përfshirë ato për NATO-n, është sigurisht një problem edhe për NATO-n. Prandaj ne presim mirëkuptim dhe zgjidhje”, thekson Siljanovska-Davkova.